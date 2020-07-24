2020-07-24T07:49:57+03:00
Общество

Новые кандидаты собирают подписи для участия в выборах

Непарламентские партии выходят на «финишную прямую». 29 июля они завершат сбор подписей в поддержку своих кандидатов
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Люди подходят сами оставить подпись.Люди подходят сами оставить подпись.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Две партии, активно проявляющие себя в Воронеже, - «За Правду» и «Новые люди» - являются «новичками» выборного процесса. Напомним, «За Правду» была создана в этом году писателем Захаром Прилепиным. Партия «Новые люди» создана в марте этого года. Ее лидер - Алексей Нечаев, основатель крупнейшей в стране научно-производственной компании Faberlic.

Стоит отметить, что сегодня представители партий проводят лишь одиночные пикеты. Как прокомментировали в региональном отделении партии «Новые люди», городские власти запретили устанавливать агитационные кубы, ссылаясь на продолжающуюся эпидемию коронавируса.

29 июля завершится сбор подписей в поддержку кандидатов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

29 июля завершится сбор подписей в поддержку кандидатов.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Несмотря на это, по словам бригадира сборщиков подписей для партии «Новые люди» Романа, очень часто даже нет необходимости в агитации - люди подходят сами. «Воронежцы возвращаются к своей обычной жизни и хотят быть в курсе того, что происходит в городе. А к новой партии всегда много вопросов», - отметил он.

По словам Антона Ткачева, руководителя исполкома воронежского регионального отделения партии: «Нынешняя кампания для нас первая, но мы уже собрали свыше 30 тысяч подписей в поддержку выдвижения».

Всего «Новые люди» в Воронеже выдвинули 45 кандидатов, в Воронежской области - 81-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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