Работники Нововоронежской АЭС приняли участие во Втором молодежном слете Росэнергоатома

Мероприятие состоялось при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Участниками Слета стали более двухсот человек из разных городов присутствия атомных объектов. Руководители атомной отрасли рассказали о возможностях для молодежи, перспективе развития атомной энергетики, ответили на вопросы молодых лидеров, а также заслушали их доклады. По итогам двух дней Слета были разработаны цели и задачи движения молодых атомщиков на ближайшие несколько лет.

.

«Я совсем недавно работаю на Нововоронежской АЭС, в молодежном Слете участвовала впервые. В этом году мероприятие проходило в непривычном формате, что позволило понять ценность и необходимость развития и использования современных цифровых технологий в нашей жизни. Слет дал возможность дистанционно пообщаться с коллегами из других городов, вдохновиться их опытом, вовлечься в общую работу над молодежными проектами, понять, куда двигаться дальше», - сказала специалист Управления информации и общественных связей НВ АЭС Евгения Шашова.

.

На Слете отметили активное участие молодых работников Нововоронежской АЭС в отраслевых конкурсах в 2019 году. Инженер-радиометрист отдела радиационной безопасности Елена Витковская и ведущий инженер электроцеха Александр Зимин стали финалистами дивизионального конкурса «Энергия молодых» в номинациях «Восходящая звезда» и «Молодой лидер», получив награду за 2 места от генерального директора Концерна «Росэнергоатом» Андрея Петрова. Также проект молодых работников Нововоронежской АЭС «Устройство локализации протечек» стал победителем по итогам первой Бизнес-лаборатории Концерна «Росэнергоатом».

.

В завершение Слета были подведены итоги конкурса видеороликов на лучшие практики по работе с молодежью. Первое место занял видеоролик нововоронежского филиала АО «Атомэнергоремонт» о фестивале «Новофест», который в 2019 году прошел в рамках Дня города в Нововоронеже и был направлен на популяризацию атомных профессий.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС