«Оденем 70 собак в тельняшки и поплывем на плоту по воронежскому водохранилищу»

Не так давно в интернете появилась новость об идее хозяина приюта для собак «Дора» Юрия Шамарина создать плот, на котором он мог бы путешествовать со своими животными. Мы решили разобраться в вопросах безопасности и уместности этой задумки. А для начала поговорили с самим Юрием Ивановичем.

- Откуда взялась такая необычная идея?

- Ко мне обратился один из волонтеров нашего приюта, Сергей, со своей идеей. Изначально она была исключительно в создании плота. И я согласился ему помочь, предоставив доступ к электричеству. Потом вдруг подумал: а почему бы нам не покатать на нем наших собачек?

- Кто вам помогает финансово?

- Всем занимается Сергей, я лишь предоставляю доступ к электричеству. С меня не взяли ни рубля за материалы. Сергей имеет два высших образования, так что все будет сделано по науке и грамотно. На днях вот одна женщина сделает макет нашего флага. Еще мы хотим пошить собачкам маленькие тельняшки, чтобы они нарядились как настоящие моряки.

- Сколько у вас сейчас всего собак, и какое количество планируете брать с собой?

- Сейчас у меня в приюте около 800 животных. С собой будем брать 60 - 70. Самых добрых, послушных и способных.

- Какого размера будет этот плот, чтобы вместить столько животных?

- Плот будет размером 11 х 11 метров. Мы планируем сделать его двухэтажным. Сначала запустим пробный вариант с одним мотором. Постепенно будем увеличивать его мощность до тех пор, пока она не будет достаточной для путешествия.

- Куда и когда вы отправитесь?

- Ответить на вопрос: «Когда?» - сейчас затруднительно. Мы не муниципальная организация и не можем дать точных дат. Знаете ведь, как бывает: кажется, что все готово, а потом понимаешь, что где-то что-то надо подправить, улучшить. А поплывем мы по водохранилищу к Адмиралтейской площади и в Чертовицы.

- Как отреагируют люди, когда увидят огромную стаю собак?

- Люди, конечно, скорее всего, испугаются, ведь собаки кинутся к ним. Но они не хотят вас укусить или обидеть, а просто хотят поиграть. Они очень добродушные. Собак не нужно бояться. Бояться нужно людей.

- Как вы планируете соблюдать безопасность на воде?

- Во-первых, мы сделаем ограждения у плота, чтобы никто случайно не выпал по пути. А во-вторых, я уже и сам знаю, какие собачки хорошо плавают, а какие еще слабенькие. Конечно же, возьмем с собой только тех, в которых я уверен. Мы будем пробовать плавать постепенно. Сначала на 10 метров отплывем, посмотрим. Потом дальше и дальше. Когда людей берут в армию, например, их испытывают на прочность. Так и мы будем испытывать своих собачек.

- А безопасность на суше? Как уследить за таким большим количеством собак одновременно?

- Здесь ничего сложного. Я знаю, что те животные, которых я возьму, отбегут метров на 50, побегают и вернутся ко мне. Возьмем с собой сухой корм, чтобы подозвать собак, если что. С нами поплывет еще команда волонтеров, человек 8 - 10. Вместе мы справимся.

- На днях вас посещали сотрудники МЧС и пригрозили штрафом. Боитесь?

- Да чего тут бояться? Они просто делают свою работу. А мы - свою. Все будет по уму, поэтому мне опасаться нечего. Мы уверены в том, что делаем. Я за свою жизнь много повидал, чтобы испугаться какого-то штрафа.

- В интернете к новости о вашей идее есть много комментариев, в которых вас сравнивают с Герасимом из «Муму» Тургенева. Как вы к этому относитесь?

- Знаете, да никак. У нас всегда были умные и глупые. Есть много примеров, когда влиятельные люди и на самолете собачек катают, и плавают с ними. Что ж я, своих топить буду? Многие привыкли жить для себя. Куда проще пойти погулять по центру города, чем прийти и помочь животным, искупать их, поиграть с ними.

ВЛАДЕЛЬЦУ ПРИЮТА ГРОЗИТ ШТРАФ

Идея сплава собачьего плота выглядит не только экзотично. Логично возникает вопрос: а законно ли это мероприятие? За комментариями «Комсомолка» обратилась к спасателям и в полицию.

- Официальная позиция МЧС России такова, что при габаритах судна, которые строители заявляют в СМИ, сооружение для хождения по воде должно быть официально зарегистрировано, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - А перед этим плот должен пройти испытания на мореходные качества (как и любое самодельное плавстредство больших габаритов.)

В противном случае путешествие грозит «плотовладельцу» наказанием в виде штрафа в 20 тысяч рублей. О чем Юрию Шамарину и рассказали инспекторы ГИМС, на днях посетившие приют «Дора».

Не одобрили идею Шамарина и в полиции, хотя сам факт выгула собак на побережье водохранилища ненаказуем.

- Однако, если собаки нападут на людей и покусают их, то за это владельцу животных придется отвечать, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области

КОММЕНТАРИЙ ЗООЗАЩИТНИКА

Идея экзотическая, но внимание горожан привлечет, считают зоозащитники.

- Хозяин «Доры» - самобытный человек, - считает Татьяна Прокопова из фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь». - Он давно занимается собаками и, надеюсь, оценивает все риски. Идея довольно экзотическая, но если все условия безопасности будут соблюдены, то, безусловно, это явится событием, способным привлечь внимание общественности к приюту. Кроме того, как заверяет Юрий Иванович, данное мероприятие готовится не за счет тех средств, которые жертвуют люди на корм собакам приюта.

Мы также ждем комментариев от мэрии. Чиновники должны рассказать, как решается вопрос с открытием приюта для бездомных животных.