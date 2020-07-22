Коронавирус в Воронеже, последние новости на 22 июля 2020: выздоровевших в два раза больше, чем зараженных

89 человек в Воронежской области заразились коронавирусом за минувшие сутки. Как сообщили оперштаб 22 июля, всего инфицированных в регионе 10 347. Выздоровел 9 701 пациент, 190 воронежцев окончили лечение накануне. К сожалению, скончался еще один заболевший. Количество жертв Covid-19 увеличилось до 86.

В Воронеже две женщины с коронавирусом стали мамами. В «красной зоне» в областной больнице №1 родились мальчик и девочка. Малышей уже перевели в детскую больницу. По словам врачей, все чувствуют себя хорошо. Под наблюдением медиков в инфекционном корпусе больницы остаются находятся девять беременных.

20 июля новый инфекционный медцентр на Ростовкой начал принимать пациентов с Covid-19. За сутки в больницу поступили 11 пациентов. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Из-за обратного перепрофилирования коек в других больницах зараженных переводят сюда из других стационаров на долечивание.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.