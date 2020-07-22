Сохраним оазис социализма!

Коммунисты Воронежской области полностью поддерживают обращение группы видных государственных деятелей, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителей предприятий, деятелей культуры в защиту одного из лучших хозяйств России – подмосковного совхоза имени Ленина и его руководителя Павла Николаевича Грудинина. и призывают воронежцев поддержать нашу позицию.

В условиях тяжёлого экономического кризиса на фоне пандемии происходит попытка разгрома передового хозяйства с мощнейшими социальными программами поддержки рабочих и служащих, с одной из лучших и передовых школ в Европе, образцовыми детсадами и детским парком, спортивными сооружениями, доступным жильем и социальной поддержкой пенсионеров.

Чего добиваются и ради чего преследуют руководителя и само предприятие? Рейдерам всех мастей не дают покоя земли совхоза. Несколько лет они цинично разыгрывают позорный спектакль. В нём есть и ложные обвинения, и вторжение в семейные отношения, и несправедливые судебные вердикты.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области решил взыскать с хозяйства более 1 миллиарда рублей! Это сделано в пользу семи акционеров, трое из которых не работали в хозяйстве ни дня, но согласились стать марионетками в игре политических кукловодов. Отстаивая справедливость и сберегая предприятие, П.Н. Грудинин продолжает борьбу на юридическом поле. Но схватка идёт не на равных.

Хватит громить и разрушать! Более 80 тысяч предприятий, созданных советской державой, стёрты с карты Земли. Пора, наконец, остановить развал и деградацию. Пришло время созидать, опираясь на достижения советской эпохи и современный передовой опыт.

Мы против разорения передового производства и крепкого коллектива! Никто не вправе лишать жизненных перспектив целые семьи! Требуем сохранить хозяйство, которое даёт продукцию высокого качества и создаёт достойные условия жизни людей.

Руки прочь от совхоза имени Ленина и Павла Грудинина!

По всей России организован сбор средств для спасения подмосковного совхоза имени Ленина - передового народного предприятия, оазиса справедливости и социализма.

Призываем подключиться к акции всех неравнодушных воронежцев. Собранные средства можно передать в обком КПРФ (тел. для информации 206-51-20) или перевести в электронном виде (зайти на сайт https://sovhozlenina.ru/help-us/ и следовать дальнейшим инструкциям).