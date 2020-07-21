На переселение воронежцев из аварийного жилья направят дополнительные средства

Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ увеличиваются на сумму 62,5 млн рублей – они будут направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме того, еще 8,5 млн на эти цели получит департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области в рамках увеличения бюджетных ассигнований.

Также департаменту дополнительно направили 46,7 млн на модернизацию уличного освещения. До конца года в муниципалитетах планируется установить почти 8,5 тысяч новых светодиодных фонарей.

Увеличено и финансирование программ и проектов по созданию современной и комфортной городской среды – в рамках внесенных изменений в закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на эти цели дополнительно направлено 276,5 млн рублей.

Департамент по развитию муниципальных образований дополнительно получил 7,5 млн рублей на обустройство территорий муниципальных образований Воронежской области.

Кроме того, ассигнования из бюджета региона на финансирование областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на 2020 год увеличены на 378 млн рублей (составляют 7,9 млрд рублей).

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– В ходе строительства объектов возникла необходимость выполнения дополнительных работ, не включенных в сметную документацию, и связанных с необходимостью улучшения качества строительства, а также разработки проектно-сметной документации по ряду объектов, в том числе для участия с 2021 года в реализации национальных проектов. Кроме того, требуются средства для исполнения ряда поручений главы региона. В том числе создание историко-культурного тематического парка «Петровский остров» в Воронеже, реконструкцию детского сада «Солнышко» в Боброве, строительства пристройки спортзала к зданию СОШ № 2 в поселке Елань-Колено, административно-поликлинического корпуса со вспомогательными зданиями для нового инфекционного медцентра в Воронеже, – перечислил дополнительные направления финансирования в рамках ОАИП председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В целом, в рамках внесенных изменений в закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доходы областного бюджета в 2020 году увеличиваются на сумму более 4,6 млрд рублей, расходы – 11,2 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.