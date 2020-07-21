В Воронежской области в этом году построят 63 социальных объекта

20 июля в правительстве области губернатор Александр Гусев вместе с заместителями, руководителями управлений и департаментов обсудил ход строительства и проектирования социальных объектов. Их финансирование осуществляется в рамках нацпроектов, а также областной адресной инвестпрограммы.

Так, в текущем году в процедуре проектирования и непосредственно строительства находятся 166 объектов. А всего на этот год по планам должны построить 63 объекта. Все они имеют высокую степень готовности, а некоторые уже построили либо реконструировали (мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм», стадион «Чайка» в Воронеже и велодорожку в Новой Усмани).

Какие работы идут в регионе, рассказал руководитель департамента строительной политики области Сергей Потапов.

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Так, в рамках нацрпоекта «Жилье и городская среда» идет стройка двух школ в Новоусманском районе и садика на ул. Артамонова. Их сдадут в эксплуатацию в следующем году. Также приступили к строительству школ в Борисоглебске и Новой Усмани, поликлиники с подстанцией скорой помощи в Воронеже и автодороги на ул. Богатырской. Последнюю сдадут в конце этого года, а три предыдущих объекта – в 2022-м.

По нацпроекту «Здравоохранение» к лету 2023 года в Воронеже должен появиться хирургический корпус онкодиспансера, а на год раньше – отделение детской гематологии и онкологии.

В рамках нацпроекта «Демография» в Воронежской области планируют построить 15 детсадов, причем 14 из них уже в этом году. По этому же нацпроекту идет стройка интерната для пожилых в селе Ярки Новохоперского района (учреждение обещают сдать в конце года) и двух ФОКов – в селе Ямное Рамонского района и в Воронеже на ул.Туполева. Кроме того, в микрорайоне Шилово появится свой футбольных манеж. Сейчас идет его проектирование, и губернатор Александр Гусев остался недоволен местом, которое выбрали под стадион. По его словам, оно находится слишком далеко от жилья. Глава региона распорядился срочно найти новый участок внутри микрорайона:

– Для того чтобы там строить, еще два – три месяца нужно заниматься демонтажем существующего здания. У нас нет задачи просто потратить деньги – есть задача получить эффект от объекта. А этого эффекта не будет, потому что участок достаточно сильно удален от жилья. Если мы собираемся строить манеж для нового жилого района, имеет смысл строить его внутри района, – заявил губернатор.

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По нацпроекту «Образование» в селе Ямное Рамонского района в этом году построят еще школу, а рамках «Культуры» – два ДК (в селах Листопадовка Грибановскго района и Каширское Каширского).

Помимо этого, вне нацпроектов в октябре в Воронеже введут в эксплуатацию новый детский противотуберкулезный корпус им. Похвисневой. А в рамках областной адресной инвестпрограммы начнут проектировать поликлинику нового инфекционного медцентра на ул. Ростовской. Он уже начал принимать пациентов.

Губернатор поручил к следующему заседанию подготовить помесячный график финансирования работ по объектам, которые будут сданы в этом и последующих годах.

– Нам важно понимать, как идет строительство, какие есть сложности, что нужно изменить, чтобы для себя рисовать некую перспективу. И не менее важно добиться равномерности освоения средств, придерживаться линейного роста, а не сдвигать все на конец года, – отметил глава региона.