В Нововоронеже прошли спортивные сборы ведущего воронежского хоккейного клуба «Буран»

Предварительно спортсмены прошли тесты на наличие коронавируса, результаты их оказались отрицательными.

Основной площадкой для тренировок спортсменов стал многофункциональный стадион «Старт» г. Нововоронежа, построенный в рамках Соглашения между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

Сборы хоккеистов продолжались в течение десяти дней. За это время «ураганные парни» успели вернуться в хорошую спортивную форму и подготовиться к новому сезону.

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«Самоизоляция внесла в наши спортивные планы свои корректировки, но мы наверстали все упущенное. В Нововоронеже созданы прекрасные условия для спортсменов, в этом мы убеждаемся не в первый раз. Очень радует, что в городе атомщиков много тех, кто действительно заинтересован в развитии хоккея, спорта в целом, в поддержании здорового образа жизни», - сказал генеральный директор ХК «Буран» Михаил Бирюков.

Активное развитие хоккея в городе атомщиков началось два года назад после открытия ледовой арены «Остальная», построенной также благодаря Соглашению между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

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«Топовая команда региона «Буран» стала нашим большим другом. Они неоднократно были у нас, показывая мальчишкам, которые только начинают делать первые шаги в хоккее, виртуозные мастер-классы. У наших юных талантов есть все шансы связать жизнь с профессиональным спортом и возможно в будущем появиться в качестве игроков в составе этой команды, достойно представляя нововоронежскую хоккейную школу», - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

Нововоронежская АЭС и город атомщиков активно участвуют в программе Концерна «Росэнергоатом» по развитию хоккея в городах присутствия атомных объектов «Атомная шайба», в рамках которой проводятся хоккейные турниры среди детских и взрослых команд городов-спутников АЭС, показательные выступления именитых хоккеистов, осуществляется модернизация спортивных площадок и закупка инвентаря. В рамках этой программы в скором времени в ледовой арене «Остальная» планируется строительство современной дополнительной зоны площадью 100 квадратных метров с нанотехнологичным льдом для отработки бросков и техники катания хоккеистов.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС