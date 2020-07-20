В Воронежской области проходит масштабное исследование спортивной отрасли

На коммуникационной площадке «Meeting Point - sport, business, talk» на днях прошел семинар, посвященный малому и среднему предпринимательству в спорте, а также развитию государственно-частного партнерства в этой отрасли. Проекты в сфере физической культуры - сегодня один из важнейших показателей того, чем и как живет тот или иной регион.

В Воронежской области, например, сегодня развиваются десятки инициатив: от пошива уникальных мешков для сменной обуви до строительства различных крытых манежей. Как раз о том, как реализуются подобные начинания и как в целом чувствует себя спортивная индустрия в регионе рассказали эксперты воронежского центра «Мой бизнес».

Новые проекты

Ранее мы разбирали механизмы перезапуска спортивно - оздоровительной индустрии и фитнеса в регионе. Но одно дело, когда ты пытаешься вернуться на уровень, который уже покорялся, и совсем другое - совершать первые шаги.

Руководитель Управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин в рамках семинара поделился опытом реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. Так, спортивный комплекс Platinum арена стал отличной площадкой для подготовки спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях мирового уровня.

Воронежский центр «Мой Бизнес» также курирует ряд инвестиционных проектов в спортивной отрасли. Отправной точкой для перехода к активной стадии их реализации стала как раз сессия «Meeting Point - sport, business, talk», которая прошла в марте на базе центра.

Например, команда проекта глэмпинг-парка «Хутор Степной» планирует создать новое место отдыха для воронежцев - общественный сад с разветвленной сетью веломаршрутов, а также экстремальными площадками для роллеров и скейтеров. На реализацию проекта потребуется как минимум 20 млн рублей. Но сейчас стоит вопрос о переводе земли в другую категорию - в этом предпринимателям помогают эксперты центра «Мой бизнес».

А вот руководству комплекса «PRO ТЕННИС & СКВОШ» предстоит решить вопрос по открытию кредитной линии. Требуется 68 млн рублей заемных средств. В итоге должна появиться школа тенниса нового уровня, на базе которой будут готовить кадры для сборных команд.

Консультации для подготовки документов потребовались создателям комплекса автоспорта в Рамонском районе. И помощь они опять же нашли в центре «Мой Бизнес».

Спорт нужно изучать

В Воронежской области сегодня идет масштабное исследование спортивной отрасли и ее бизнес-составляющей. В нем принимают участие предприниматели, эксперты данной сферы и, конечно, потребители. Об этом во время семинара рассказали директор воронежского центра «Мой бизнес» Андрей Демидов и руководитель программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в спортивной отрасли» Валерия Долгополова.

- Подобной программы пока нет ни в одном регионе. Мы первые, кто начал ее писать. Спортивную отрасль в современной России практически не исследовали. Важно понять, какие направления продолжают активно развиваться в регионе, а какие отмирают по тем или иным причинам. Популяризировать спорт можно, только зная, какая инфраструктура уже существует, в каких сферах потребности не удовлетворены и на что в целом есть спрос, - уверена Валерия Долгополова.

Спортивная индустрия с сопутствующим производством оборудования, одежды, питания и много другого может стать «голубым океаном» не только для опытных, но и для начинающих предпринимателей. Тем более, что эксперты центра «Мой бизнес» в ближайшие месяцы предоставят отчет, в котором будет дан комплексный анализ отрасли. Так, почему бы не реализовать себя в свободной нише физической культуры?

Также в рамках новой программы в Воронежской области планируется провести форум «Спортиндустрия». Сейчас идет работа над его программой. В перспективе мероприятие может стать яркой площадкой, объединяющей энтузиастов из различных спортивных направлений и инвесторов со всей страны.