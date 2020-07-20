2020-07-20T09:57:22+03:00
Общество

В Воронежской области проходит масштабное исследование спортивной отрасли

Специалисты центра «Мой бизнес» готовят комплексный анализ, который поможет привлечь инвесторов для создания современных проектов в сфере физической культуры
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На коммуникационной площадке «Meeting Point - sport, business, talk» на днях прошел семинар, посвященный малому и среднему предпринимательству в спорте, а также развитию государственно-частного партнерства в этой отрасли. Проекты в сфере физической культуры - сегодня один из важнейших показателей того, чем и как живет тот или иной регион.

В Воронежской области, например, сегодня развиваются десятки инициатив: от пошива уникальных мешков для сменной обуви до строительства различных крытых манежей. Как раз о том, как реализуются подобные начинания и как в целом чувствует себя спортивная индустрия в регионе рассказали эксперты воронежского центра «Мой бизнес».

Новые проекты

Ранее мы разбирали механизмы перезапуска спортивно - оздоровительной индустрии и фитнеса в регионе. Но одно дело, когда ты пытаешься вернуться на уровень, который уже покорялся, и совсем другое - совершать первые шаги.

Руководитель Управления физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин в рамках семинара поделился опытом реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. Так, спортивный комплекс Platinum арена стал отличной площадкой для подготовки спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях мирового уровня.

Воронежский центр «Мой Бизнес» также курирует ряд инвестиционных проектов в спортивной отрасли. Отправной точкой для перехода к активной стадии их реализации стала как раз сессия «Meeting Point - sport, business, talk», которая прошла в марте на базе центра.

Например, команда проекта глэмпинг-парка «Хутор Степной» планирует создать новое место отдыха для воронежцев - общественный сад с разветвленной сетью веломаршрутов, а также экстремальными площадками для роллеров и скейтеров. На реализацию проекта потребуется как минимум 20 млн рублей. Но сейчас стоит вопрос о переводе земли в другую категорию - в этом предпринимателям помогают эксперты центра «Мой бизнес».

А вот руководству комплекса «PRO ТЕННИС & СКВОШ» предстоит решить вопрос по открытию кредитной линии. Требуется 68 млн рублей заемных средств. В итоге должна появиться школа тенниса нового уровня, на базе которой будут готовить кадры для сборных команд.

Консультации для подготовки документов потребовались создателям комплекса автоспорта в Рамонском районе. И помощь они опять же нашли в центре «Мой Бизнес».

Спорт нужно изучать

В Воронежской области сегодня идет масштабное исследование спортивной отрасли и ее бизнес-составляющей. В нем принимают участие предприниматели, эксперты данной сферы и, конечно, потребители. Об этом во время семинара рассказали директор воронежского центра «Мой бизнес» Андрей Демидов и руководитель программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в спортивной отрасли» Валерия Долгополова.

- Подобной программы пока нет ни в одном регионе. Мы первые, кто начал ее писать. Спортивную отрасль в современной России практически не исследовали. Важно понять, какие направления продолжают активно развиваться в регионе, а какие отмирают по тем или иным причинам. Популяризировать спорт можно, только зная, какая инфраструктура уже существует, в каких сферах потребности не удовлетворены и на что в целом есть спрос, - уверена Валерия Долгополова.

Спортивная индустрия с сопутствующим производством оборудования, одежды, питания и много другого может стать «голубым океаном» не только для опытных, но и для начинающих предпринимателей. Тем более, что эксперты центра «Мой бизнес» в ближайшие месяцы предоставят отчет, в котором будет дан комплексный анализ отрасли. Так, почему бы не реализовать себя в свободной нише физической культуры?

Также в рамках новой программы в Воронежской области планируется провести форум «Спортиндустрия». Сейчас идет работа над его программой. В перспективе мероприятие может стать яркой площадкой, объединяющей энтузиастов из различных спортивных направлений и инвесторов со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мой бизнес - Воронеж»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку
Принятый депутатами закон позволит системно подойти к вопросу, который затрагивает до полумиллиона человек, отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов
Вернуть Фургала невозможно, митинги убивают край, но Москва хотя бы нас услышит
Неожиданное мнение высказала один из самый авторитетных и уважаемых политиков Хабаровского края, один из ближайших соратников губернатора Фургала, председатель законодательного собрания Ирина Зикунова
Новости 24
На реках Воронежской области объявили «охоту» на пьяных судоводителей
Автор Большой Воронежской экотропы осудил установку забора в поселке Рыбачий
В Воронеже инспекторы экстренно доставили в больницу девочку, практически оторвавшую фалангу пальца
В райцентре Воронежской области появится «Перламутровое озеро»
В Воронеже спасли пациента с редкой патологией сердца, которая встречается у одного человека из полумиллиона
В Воронеже иномарка сорвалась с 20-метрового обрыва
В Воронеже у торгового центра одним ударом мужчине пробили череп
В Воронеже ночью искали потерявшуюся при загадочных обстоятельствах 3-летнюю девочку
В Воронеже строители дороги нашли шесть древних могил
Садоводы и огородники в Воронежской области смогут рассчитывать на региональную господдержку
Воронежец продавала автозапчасти и угодил в стандартную схему мошенников
На новом платном участке трассы «Дон» в Воронежской области «Киа Рио» угодила под фуру
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Умер лучший бомбардир воронежского «Факела»
В Воронеже продавали табак для кальяна неизвестного происхождения
Из реки Воронеж подняли автомобиль «Киа» с телом человека внутри
В центре Воронежа азербайджанцы защищали свою страну автопробегом
Сервис Сбербанка «Безопасный бизнес» поможет предупредить риск блокировки
В Воронежской области проходит масштабное исследование спортивной отрасли
В Воронежской области 20 июля заражение коронавирусом выявили еще у 103 человек
Ночью в Воронеже из горящей квартиры в многоэтажке на Лизюкова спасли трех человек
В Воронеже на сайте объявлений продают НЛО
Воронежская детская студия номинирована на премию "Звезда театрала"
Воронеж присоединится к Всероссийскому полумарафону «Забег»
Воронежские полицейские за три дня поймали 55 пешеходов, переходящих дорогу не по "зебре"
Воронежский музей имени Крамского открывается с 22 июля
Дворец Ольденбургских под Воронежем открылся после «коронавирусных» ограничений
В Воронежской области дачного вора помогла вычислить его машина
Воронежский ветеран отметил 104-летие