2020-07-20T18:02:57+03:00
Общество

Выход на берег, спортплощадки, цветники: воронежцы рассказали, каким хотели бы видеть новый сквер в Отрожке

Для создания проектов благоустройства привлекли студентов старших курсов строительных специальностей
Олег ИВАНОВ
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В течении двух ближайших месяцев должен обрести окончательный облик проект благоустройства сквера Молодежный в Железнодорожном районе Воронежа. Мы уже рассказывали, как активисты добились обновления памятника защитникам города и близлежащей территории в микрорайоне Отрожка.

А на днях глава управы Леонид Беляев, депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев, директор Воронежского вагоноремонтного завода Геннадий Ижокин, представители ТОСа и студенты опорного вуза провели выездное совещание.

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Студентов старших курсов строительных специальностей привлекли для создания проектов благоустройства. Планируется, что сквер разделят на две части: первая - мемориальная с братской могилой №10, вторая - территорию для отдыха всех жителей микрорайона.

- Этот сквер должен стать современным пространством, которое будет востребовано и молодежью, и страшим поколением Отрожки. Мы хотим видеть здесь красивый выход на берег, достойные детские и спортивные площадки. А также комфортную зону отдыха, - поделилась студентка Воронежского опорного университета Юлия Одинцова.

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Теперь учащимся предстоит реализовать слова в конкретные объекты, как для активного, так и для созерцательного отдыха. Для это в первую очередь нужно понять желания самих местных жителей. Студентам предстоит работать в тесном контакте с общественностью. Уже есть и первые пожелания: комфортные пешеходные дорожки, цветники, лавочки и детская игровая площадка.

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