Коронавирус в Воронеже, последние новости на 19 июля 2020: за сутки заразились 106 человек, 64 - выздоровели

За минувшие сутки в Воронежской области заразились коронавирусом 106 человек. По данным на 19 июля, всего в регионе 10 065 инфицированных. Выздоровели 9 323 пациента, накануне окончили лечение 64 воронежца. Жертв Covid-19 больше не стало, 84 жителя области с подтвержденным коронавирусом скончались.

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С 16 июля в области открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Начнут принимать клиентов кафе и рестораны. Предварительная дата их открытия - 20 июля. Работа театров, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, аттракционов и фуд-кортов до сих пор запрещена.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.