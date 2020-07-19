2020-07-19T10:51:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 19 июля 2020: за сутки заразились 106 человек, 64 - выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 19 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Воронежской области заразились коронавирусом 106 человек. По данным на 19 июля, всего в регионе 10 065 инфицированных. Выздоровели 9 323 пациента, накануне окончили лечение 64 воронежца. Жертв Covid-19 больше не стало, 84 жителя области с подтвержденным коронавирусом скончались.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

С 16 июля в области открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Начнут принимать клиентов кафе и рестораны. Предварительная дата их открытия - 20 июля. Работа театров, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, аттракционов и фуд-кортов до сих пор запрещена.

Гостиницы: работают

Музеи: открываются

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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