Коронавирус в Воронеже, последние новости на 17 июля 2020: продление режима самоизоляции, открытие музеев и библиотек, отмена крестного хода
По данным к 17 июля, в Воронежской области заразились коронавирусом 9 743 человека. Выздоровели 8 688 пациентов, накануне окончили лечение 454 воронежца. Еще один человек с подтвержденным Covid-19 скончался, число жертв инфекции составило 84.
Коронавирус подтвердился у 1660 работников медорганизаций региона. Из них только 138 получили выплаты в связи с заражением при выполнении должностных обязанностей. Остальные случаи признали не страховыми. Напомним, инфицированным медикам положена единовременная компенсация в 68 811 рублей.
На фоне снижения темпов прироста зараженных Covid-19 с 16 июля в области открываются библиотеки, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. Вслед за летними верандами и террасами начнут принимать клиентов кафе и рестораны. Предварительная дата открытия - 20 июля. По-прежнему под запретом работа театров, ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров, аттракционов и фуд-кортов.
Режим самоизоляции в области продлили до 26 июля включительно: он обязателен для людей старше 65 лет.
Гостиницы: работают
Музеи: открываются
Изоляция для приезжих: нет
В этом году в Воронеже не будет традиционного крестного хода, посвященного обретению мощей святителя Митрофана. Шествие отменили из-за коронавируса. Решение об этом приняли накануне на епархиальном совете Воронежской митрополии.
В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.
ИСТОЧНИК KP.RU
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