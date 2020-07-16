КСП Воронежа отчиталась о работе за 2019 год

Идет работа по всем проблемным вопросам

Для устранения выявленных в ходе проверок недостатков палата направила 202 предписания руководителям организаций, еще 48 раз пришлось напрямую обращаться к главе города, а в 135 случаях дело дошло до прокуратуры и других надзорных органов. В итоге устранены нарушения на сумму свыше 760 млн рублей!

Всего в прошлом году было проведено 39 экспертно-аналитических мероприятий, проверено 230 объектов и более 500 общественных территорий и учреждений, объектов улично-дорожной сети и многое другое.

Важно понимать, что за этими цифрами стоят реальные проблемы, которые нашему городе предстоит решить. Например, аудит указал на слабые места в сфере пассажирских перевозок.

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- Идет работа по всем проблемным вопросам. Это и качество подвижного состава, и дублирование маршрутов, и «гонки» водителей, и отсутствие выделенных полос. Необходимо оптимизировать транспортную сеть, вносить корректировки. В этом году начата программа обновления городского пассажирского транспорта. Окончание транспортной реформы запланировано на конец 2021 года, - подчеркнул председатель постоянной комиссии Воронежской городской Думы по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Олег Черкасов.

Были переданы в городскую Думу и материалы проверки районных комбинатов благоустройства, содержания общежитий, ремонта дорог, строительства тепловых сетей и блочно-модульных котельных, мероприятий по озеленению города. Благодаря таким отчетам можно комплексно следить за жизнью города-миллионника.

«2019 год был очень удачным в части доходов»

Особое внимание было уделено социальным учреждениям: по словам Елены Литвинчук, в 2019 году их проверяли более 30 раз. В том числе провели аудит расходов на строительство и ремонт- практически все недочеты были устранены.

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Учитывая масштабы работ, которые сейчас проходят в Воронеже, конечно, за ними нужен пристальный контроль. Председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев напомнил, что только в 2019 году в городе открыли 4 новые школы, 2 пристройки и 10 детских садов. Вы помните, когда у нас одновременно появлялось так много социальных объектов? Более 2000 новых мест в садиках и более 5000 в школах - это одно из главных достижений прошлого года.

- 2019 год был очень удачным в части доходов и реализации поставленных задач. Результатом совместной работы КСП и структур власти стал рост налоговых и неналоговых доходов, во многом благодаря доработке правовой базы, - поблагодарила Елена Литвинчук депутатов Гордумы за эффективное сотрудничество. - Дебиторская задолженность теперь ежемесячно проходит мониторинг, а не раз в квартал, как раньше. В результате за год задолженность по неналоговым доходом сократилась на четверть – это более 220 млн рублей.

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Контрольно-счетная палата стремится найти не только проблемные места, но и новые возможности для пополнения бюджета Воронежа. Например, после проведения инвентаризации городу перешло право по 774 договорам на установку рекламных конструкций. В год они будут приносить в бюджет почти 70 млн рублей. А значит, эти средства можно будет направить на решение каких-либо важных городских вопросов.

На заседании депутаты также утвердили отчет об исполнении бюджета города за 2019 год, и приняли ряд решений по муниципальному имуществу, а также Генплану Воронежа и Правилам землепользования и застройки.