2020-07-15T22:36:37+03:00
Общество

Партия «Новые люди» предложила воронежцам «лекарство» от безработицы

Выпускникам помогают найти себя, а лишившимся заработка из-за коронавируса - трудоустроиться
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Специалист по обучению персонала, активист партии «Новые люди» Екатерина Бакланова.Специалист по обучению персонала, активист партии «Новые люди» Екатерина Бакланова.Фото: другой источник.
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На этой неделе стали известны предварительные результаты первых ЕГЭ, которые показали, что дистанционное обучение не снизило уровень подготовки выпускников. Однако ряд экспертов отмечает, что нынешнее поколение школьников может стать «поколением безработных». Дело в том, что многие молодые воронежцы подали документы в вузы на специальности, которые сегодня не востребованы на рынке.

- Большинство выпускников школ выбирают для себя юридическое и экономическое направление. Однако спроса на данное направление на рынке труда нет, и шансов, что он появится в ближайшем будущем, - тоже. Поэтому в рамках нашего проекта «Моя Карьера» мы помогаем ребятам «найти себя». Определяем и «примеряем» на них те специальности, которые позволят в дальнейшем найти работу, - поясняет специалист по обучению персонала, активист партии «Новые люди» Екатерина Бакланова.

Никита Хрупин. Фото: другой источник.

Никита Хрупин.Фото: другой источник.

В рамках другого партийного проекта - «Работа в каждый дом» - волонтеры помогают людям, лишившимся заработка из-за эпидемии коронавируса. По словам создателей проекта Никиты Хрупина и Александра Лубкова, их инициатива является своеобразным мостом между работодателями и сотрудниками.

- Мы обучаем людей работать в режиме онлайн. Воронежцы осваивают новые, востребованные сегодня специальности с помощью наших экспертов. И на сегодня нам уже удалось трудоустроить более 100 человек, - отметил Никита Хрупин.

Как отметили в региональном отделении партии, скоро начнет работу официальный сайт проекта «Работа в каждый дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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