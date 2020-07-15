2020-07-15T17:02:39+03:00
Общество

Стоит ли поторопиться с покупкой квартиры или подождать

В условиях адаптации к новым условиям, многие потенциальные покупатели жилья задаются этим вопросом. Мы попытались разобраться в дилемме с помощью экспертов
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фото: Игорь Бугаевфото: Игорь Бугаев
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Внушительным аргументом в пользу скорейшей покупки, безусловно, является новая программа субсидирования ипотеки государством. Для покупателя она составит6,5% на весь срок кредита.Для сравнения, по программе льготной ипотеки для семей с детьми сниженный процент действует только 3 - 8 лет. Затем ставка возвращается к изначально предусмотренной банком. Причем, предложение распространяется на всех граждан России, а не на ограниченные категории (как военная ипотека, молодая семья).

Президент Ассоциации "Гильдия Риэлторов Черноземья" Наталья Колесникова уверена, предоставленную возможность нельзя упускать: «Сейчас оптимальное время для покупки жилья. Ипотечные ставки достигли исторического минимума, есть очень интересные предложения.Цены на новостройки пока сохраняются на приемлемом уровне, но потом будут расти, т.к. растут расходы застройщиков, что впоследствии обязательно скажется на увеличении стоимости квадратного метра».

Единственное ограничение впредоставлении ипотеки с господдержкой – покупка должна быть обязательно в новостройке, следовательно, весьма вероятен перекос покупательского интереса именно к «первичке».

И здесь мы впервые за долгое время можем столкнуться с дефицитом выгодных предложений. В связи с переходом строительной отрасли на проектное финансирование, к застройщикам предъявлены особые требования. В связи с этим количество новых проектов сократилось, а к реализуемым возрастает спрос. Крупнейший застройщик Воронежской областиотмечает повышение интереса покупателей: «Пока выбор квартир различных планировочных решений во всех районах города приличный, но с каждым месяцем он будет сужаться, – прогнозирует генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев. – Запущенная программа ипотечного кредитования под 6,5% закономерно вызвала рост спроса на квартиры. Считаю, откладывать решение о покупке жилья сегодня нецелесообразно. Напротив, лучше воспользоваться моментом, пока действует льготная ипотека, а объем предложения позволяет подобрать подходящую квартиру».

Еще одним мотивирующим фактором, по мнению экспертов, является падение рубля.В новейшей истории россияне несколько раз сталкивались с масштабной девальвацией.Деньги обесцениваются – цены стремительно возрастают, покупательная способность сбережений падает. Накопленных средств может, попросту, не хватить даже на первоначальный взнос. Обладателям же рублевых кредитов удешевление рубля, напротив, может сыграть «на руку», ведь ипотека берется на 10-30 лет и к середине срока ежемесячная выплата может стать весьма незначительной суммой.

«Экономическая ситуациясейчас не стабильна, – подчеркивает Наталья Колесникова. – снижается доходность граждан при хранении денежных средств на депозитах в банках, а надо смотреть в будущее. Если есть накопления, то вкладывать лучше всего, именно, в недвижимость. И с покупкой квартиры для жизни также стоит поторопиться».

ИСТОЧНИК KP.RU

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