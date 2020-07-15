В США зарезали 34-летнего уроженца Воронежской области

34-летнего Романа Рощупкина, уроженца Воронежской области, нашли убитым в США в штате Огайо. По версии полиции, молодого человека убила его американская жена Сторми Даниель Николь Делеханти.

По данным портала "Рубик", Роман переехал в США из села Икорец Лискинского района 13 лет назад. Сначала он работал диспетчером в логистической компании, а затем чинил телефоны и был доставщиком пиццы. Параллельно устраивал личную жизнь. С первой женой, которая была русской, они прожили больше четырех лет. А после развода остались друзьями.

Спустя какое-то время Роман встретил Сторми. Девушка оказалась на шесть лет младше, но за плечами у нее так же был неудачный брак, а еще двое детей. По началу все было хорошо, но вскоре всплыли проблемы Сторми с алкоголем. Однажды она попала в аварию и скрылась с места ДТП, за что ее отправили в тюрьму. Сколько девушка провела под арестом не сообщается. Однако после случившегося она начала еще больше пить. В начале лета, после года супружеской жизни, брак стал разваливаться.

Что стало причиной убийства - пока неизвестно. Тело Романа с ножевыми ранениями обнаружили 6 июля. Сторми объявили в розыск. Спустя пять дней, ее задержали, но девушка отказалась давать показания.

Тем временем друзья убитого парня начали сбор средств для транспортировки тела на родину. Необходимая сумма - 50 тысяч долларов. Все эти 13 лет Роман общался с родителями только по скайпу, через полгода он первый раз собирался навестить их вживую.

Напомним, в 2018 году тело 30-летней девушки из Воронежа Юлии Чернышовой нашли в ее собственной студии йоги в голландском городе Гааге. По подозрению в убийстве задержали ее мужа. По признанию знакомых, в последнее время в семье появились сложности. Супруги собирались разводиться.