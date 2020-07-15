2020-07-15T12:51:15+03:00
Происшествия

В США зарезали 34-летнего уроженца Воронежской области

Под подозрение попала его американская жена
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Роман Рощупкин.Роман Рощупкин.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

34-летнего Романа Рощупкина, уроженца Воронежской области, нашли убитым в США в штате Огайо. По версии полиции, молодого человека убила его американская жена Сторми Даниель Николь Делеханти.

По данным портала "Рубик", Роман переехал в США из села Икорец Лискинского района 13 лет назад. Сначала он работал диспетчером в логистической компании, а затем чинил телефоны и был доставщиком пиццы. Параллельно устраивал личную жизнь. С первой женой, которая была русской, они прожили больше четырех лет. А после развода остались друзьями.

Спустя какое-то время Роман встретил Сторми. Девушка оказалась на шесть лет младше, но за плечами у нее так же был неудачный брак, а еще двое детей. По началу все было хорошо, но вскоре всплыли проблемы Сторми с алкоголем. Однажды она попала в аварию и скрылась с места ДТП, за что ее отправили в тюрьму. Сколько девушка провела под арестом не сообщается. Однако после случившегося она начала еще больше пить. В начале лета, после года супружеской жизни, брак стал разваливаться.

Что стало причиной убийства - пока неизвестно. Тело Романа с ножевыми ранениями обнаружили 6 июля. Сторми объявили в розыск. Спустя пять дней, ее задержали, но девушка отказалась давать показания.

Тем временем друзья убитого парня начали сбор средств для транспортировки тела на родину. Необходимая сумма - 50 тысяч долларов. Все эти 13 лет Роман общался с родителями только по скайпу, через полгода он первый раз собирался навестить их вживую.

Напомним, в 2018 году тело 30-летней девушки из Воронежа Юлии Чернышовой нашли в ее собственной студии йоги в голландском городе Гааге. По подозрению в убийстве задержали ее мужа. По признанию знакомых, в последнее время в семье появились сложности. Супруги собирались разводиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Воронежской области пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб его пассажир
Воронежцы жалуются, что с контейнерных площадок перестали вывозить пластик
Под Воронежем вор рыл землянки, чтобы прятать вещи, украденные с дач
В Воронеже топ-менеджеру одного из банков продлили срок ареста
Инспекторы ГИБДД помогли воронежскому водителю быстро отвезти ребенка в больницу
В Воронеже готовят выставку автора памятника Славы
В Воронеже на сайте бесплатных объявлений продают истребитель МиГ-21УМ
Еще у 115 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус
На дороге под Воронежем после ДТП сгорела «Дэу Нексия»
Для вывоза строительного мусора из воронежского леса грузовик сделал пять рейсов
На выезде из Воронежа в ДТП с тремя иномарками пострадал 66-летний мужчина
Под Воронежем уничтожили 50-килограммовую авиабомбу и ручную гранату
В Воронежской области нашли пропавшего на озере мужчину
В Воронеже увеличилось число прямых авиарейсов до Крыма
В Воронежской области сбежавший квартирант прихватил с собой фен, плед, подушки и постельное белье
Воронежский суд отправил членов религиозной секты "Свидетели Иеговы" в СИЗО
В Воронеже этой ночью на пяти улицах будут ремонтировать дороги
Воронежец через сайт объявлений перевел липчанину за велосипед восемь тысяч рублей
В Воронежской области водителю, протаранившему «скорую», в которой погибла женщина, дали условный срок
Каждый второй воронежец признался, что из-за пандемии коронавируса его доходы упали
Воронежский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по зарубежным турпоездкам
Воронежские полицейские задержали двух женщин с 1,5 килограммами героина
В Воронеже попала на видео иномарка, объезжающая пробку по «встречке»
На площадке центра «Мой бизнес» воронежские предприниматели откровенно рассказали о трудностях, задачах и своих мечтах
Воронежский фестиваль "Читай-Болтай" могут перенести на январь