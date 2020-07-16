В Воронежской области планируют создать Центр технологических компетенций для предприятий радиоэлектронного кластера

В правительстве Воронежской области обсудили создание Центра технологических компетенций для предприятий радиоэлектронного кластера. На совещании, которое провел губернатор Александр Гусев, было отмечено, что такая региональная структура может стать первой в России, что придаст воронежской электронике единый вектор развития. Выгоду от этого получит и региональная экономика, и вузы. Центр может стать участником федеральных конкурсов, что привлечет в регион дополнительные средства.

Как отметили участники совещания, потенциал для этого в области есть: помимо наличия самих предприятий («НИИЭТ», «ВЗПП-Микрон», «ВЗПП-С» и другие), у нас действует ряд профильных вузов, которые смогут отработать как научные задачи, так и подготовить будущие кадры.

Таким образом, кооперация науки и промышленности позволит создать законченную цепочку реализации продукта – от его разработки до серийного производства.

Губернатор Александр Гусев поддержал идею создания Центра. По его словам, абсолютно правильно, когда предприятия одной отрасли, минимизируя затраты, образуют совместные полезные структуры.