2020-07-16T17:02:04+03:00
Общество

К 2023 году в Воронежской области появится крупный машиностроительный завод

Проект реализуется чешской стороной при поддержке правительства Воронежской области
Татьяна МИСТЮКОВА
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В региональном правительстве обсудили ход строительства чешского машиностроительного завода «Агрострой Пелхржимов», который будет располагаться на территории индустриального парка в Бобровском районе.

Напомним, в мае 2016 года заложили камень в основание будущего предприятия. На церемонии присутствовал Полномочный Посол Чешской Республики в РФ.На заводе планируют выпускать изделия машиностроения, а также выполнять работы по лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств. Объем инвестиций составит 4,5 миллиарда рублей.

Расположению будущего производства способствовала стабильная экономическая ситуация в районе, а также наличие там Хреновского лесного коллежа имени Г.Ф. Морозова. Уже более 40 его студентов прошли практику на головном предприятии компании в Чехии. Кроме того, колледж получил новый корпус, в котором проходят практические занятия по рабочим специальностям – молодые люди осваивают сварку, сборку, профессии шлифовальщика, контролера.

Многие из них в будущем останутся в районе и будут работать на новом заводе. В правительстве области отметили, что на сегодняшний день к объекту подведены инженерные коммуникации, подготовлены временные дороги, выполнены необходимые земельные работы, заложен фундамент и закончено устройство каркаса. Стройку завершат к 2023 году. На заводе будут трудиться около 600 человек.

Губернатор Александр Гусев назвал этот крупный инвестпроект особо значимым для региона.

СПРАВКА «КП»

«Агрострой Пелхржимов» является одним из крупнейших чешских производителей сельскохозяйственной техники. Кроме того, львиную долю продукции промышленного гиганта составляют компоненты, которые поставляются известным транснациональным компаниям, производящим грузовую и строительную технику, а также автопогрузчики.

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