Привезем молочку и хлеб за 20 минут: В Яндекс.Еде появилась доставка продуктов

БЫСТРЕЕ ЧЕМ СХОДИТЬ В МАГАЗИН

В Яндекс.Еде жители Воронежа, Казани и Ярославля теперь могут заказывать не только готовые блюда из кафе и ресторанов, но и продукты. Захотелось вам, к примеру, сырники на завтрак приготовить или блинчики испечь, а молоко закончилось. Любые продукты теперь можно заказать в Яндекс.Еде. Буквально за 20-30 мин курьеры привезут хлеб, колбасы, рыбу, фрукты, овощи, бытовую химию и прочие товары. Это даже быстрее, чем самим в магазин сходить. Пока занимаетесь домашними делами, продуктовую корзину уже и доставят.

- На работе, пока карантина не было, привыкли с коллегами обеды в Яндекс.Еде заказывать. Быстрая доставка, вкусно, экономия времени. Но после работы все равно приходилось идти в магазин и покупать продукты, чтобы дома ужин приготовить. Или заказывать продукты на другом сервисе. Но доставку в таком случае приходилось ждать по несколько часов, а иногда и на следующий день привозили заказ. Теперь стало намного удобнее. Продукты в Яндекс.Еде привозят всего 20-30 минут. Исходя из этого, проще планировать свое время. Да и тяжести таскать не нужно, пятилитровые баклажки с питьевой водой курьер хоть в офис, хоть домой привезет, - говорит жительница Воронежа Алена Левченко.

- У нас в семь традиция - каждые выходные не заморачиваться по утрам готовкой завтраков, балуем себя, заказывая готовую еду из любимых кафе в Яндекс.Еде. Теперь заодно еще и продукты стали заказывать онлайн. Удобно. Не нужно в выходной день тратить время на то, чтобы собираться в магазин, ехать в супермаркет, выбирать продукты, потом домой их везти. Как минимум два часа экономлю, а то и больше, - говорит бухгалтер Елена Афанасьева.

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА

Заказать продукты можно через мобильное приложение или на сайте Яндекс.Еды. Все товары рассортированы по категориям. Сотрудники торговых точек, работающих с Яндекс.Едой, собирают заказы, а затем оставляют их на стойке магазина для бесконтактной передачи курьеру. Заказ клиенту также передается бесконтактно. Курьеры работают в масках и перчатках, у всех есть средства для дезинфекции сумок, которые обрабатывают перед и после каждой доставки.

Продукты уже привозят из Вкусвилла, скоро обещают подключить другие сети, в том числе местные.

Ограничений по стоимости или количеству продуктов в заказе нет. Курьеры привезут хоть бутылку сока, хоть несколько пакетов с едой. Все заказы оплачиваются онлайн.