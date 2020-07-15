2020-07-14T21:11:43+03:00
Общество

Привезем молочку и хлеб за 20 минут: В Яндекс.Еде появилась доставка продуктов

Онлайн теперь можно заказывать не только готовые блюда, но и мясо, рыбу, бакалею, овощи, фрукты и другие товары
Поделиться:
Изменить размер текста:

БЫСТРЕЕ ЧЕМ СХОДИТЬ В МАГАЗИН

В Яндекс.Еде жители Воронежа, Казани и Ярославля теперь могут заказывать не только готовые блюда из кафе и ресторанов, но и продукты. Захотелось вам, к примеру, сырники на завтрак приготовить или блинчики испечь, а молоко закончилось. Любые продукты теперь можно заказать в Яндекс.Еде. Буквально за 20-30 мин курьеры привезут хлеб, колбасы, рыбу, фрукты, овощи, бытовую химию и прочие товары. Это даже быстрее, чем самим в магазин сходить. Пока занимаетесь домашними делами, продуктовую корзину уже и доставят.

- На работе, пока карантина не было, привыкли с коллегами обеды в Яндекс.Еде заказывать. Быстрая доставка, вкусно, экономия времени. Но после работы все равно приходилось идти в магазин и покупать продукты, чтобы дома ужин приготовить. Или заказывать продукты на другом сервисе. Но доставку в таком случае приходилось ждать по несколько часов, а иногда и на следующий день привозили заказ. Теперь стало намного удобнее. Продукты в Яндекс.Еде привозят всего 20-30 минут. Исходя из этого, проще планировать свое время. Да и тяжести таскать не нужно, пятилитровые баклажки с питьевой водой курьер хоть в офис, хоть домой привезет, - говорит жительница Воронежа Алена Левченко.

- У нас в семь традиция - каждые выходные не заморачиваться по утрам готовкой завтраков, балуем себя, заказывая готовую еду из любимых кафе в Яндекс.Еде. Теперь заодно еще и продукты стали заказывать онлайн. Удобно. Не нужно в выходной день тратить время на то, чтобы собираться в магазин, ехать в супермаркет, выбирать продукты, потом домой их везти. Как минимум два часа экономлю, а то и больше, - говорит бухгалтер Елена Афанасьева.

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА

Заказать продукты можно через мобильное приложение или на сайте Яндекс.Еды. Все товары рассортированы по категориям. Сотрудники торговых точек, работающих с Яндекс.Едой, собирают заказы, а затем оставляют их на стойке магазина для бесконтактной передачи курьеру. Заказ клиенту также передается бесконтактно. Курьеры работают в масках и перчатках, у всех есть средства для дезинфекции сумок, которые обрабатывают перед и после каждой доставки.

Продукты уже привозят из Вкусвилла, скоро обещают подключить другие сети, в том числе местные.

Ограничений по стоимости или количеству продуктов в заказе нет. Курьеры привезут хоть бутылку сока, хоть несколько пакетов с едой. Все заказы оплачиваются онлайн.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На дороге под Воронежем после ДТП сгорела «Дэу Нексия»
Для вывоза строительного мусора из воронежского леса грузовик сделал пять рейсов
На выезде из Воронежа в ДТП с тремя иномарками пострадал 66-летний мужчина
Под Воронежем уничтожили 50-килограммовую авиабомбу и ручную гранату
В Воронежской области нашли пропавшего на озере мужчину
В Воронеже увеличилось число прямых авиарейсов до Крыма
В Воронежской области сбежавший квартирант прихватил с собой фен, плед, подушки и постельное белье
Воронежский суд отправил членов религиозной секты "Свидетели Иеговы" в СИЗО
В Воронеже этой ночью на пяти улицах будут ремонтировать дороги
Воронежец через сайт объявлений перевел липчанину за велосипед восемь тысяч рублей
В Воронежской области водителю, протаранившему «скорую», в которой погибла женщина, дали условный срок
Каждый второй воронежец признался, что из-за пандемии коронавируса его доходы упали
Воронежский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по зарубежным турпоездкам
Воронежские полицейские задержали двух женщин с 1,5 килограммами героина
В Воронеже попала на видео иномарка, объезжающая пробку по «встречке»
На площадке центра «Мой бизнес» воронежские предприниматели откровенно рассказали о трудностях, задачах и своих мечтах
Воронежский фестиваль "Читай-Болтай" могут перенести на январь