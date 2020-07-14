Сергей Гаврилов вошел в тройку самых эффективных депутатов Государственной Думы от Воронежской области

Депутат Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) вошел в тройку самых эффективных избранников от Воронежской области. Эксперты изучили возможность поддержки действующих депутатов жителями регионов на следующих парламентских выборах. Они оценили вероятность переизбрания Сергея Гаврилова как высокую.

По индексу медийности, который учитывает активность освещения депутатской деятельности в СМИ, Сергей Гаврилов второй среди депутатов от Воронежской области. По экспертному индексу работы в регионе, оценивающему работу на конкретной территории, парламентарий в первой тройке воронежских депутатов.

В целом в рейтинге полезности всех депутатов Госдумы Сергей Гаврилов на 44 строке из 441 возможных, и в тройке лучших депутатов Воронежского региона.

КПРФ своих не бросает!

Результат закономерен. Исследование для составления рейтинга проводилось с апреля по июль 2020 года. Таким образом очередной рейтинг отражает деятельность депутатов Госдумы во время пандемии коронавируса в нашей стране. Сергею Гаврилову принадлежит ряд законодательных инициатив, благодаря которым были расширены меры налоговой поддержки предприятий и некоммерческих организаций (НКО), пострадавших в связи с эпидемией.

Именно добровольцы НКО и православных организаций оказались в период карантина на передовой, оказывая помощь самым уязвимым жителям Воронежской области. Пенсионеры в возрасте за 65 лет получили не только необходимые средства защиты, продукты, но и психологическую поддержку. Отдельное внимание активисты КПРФ и комсомольцы уделили ветеранам-коммунистам, дав им почувствовать на деле, что КПРФ своих не бросает.

Депутат Сергей Гаврилов вмешался в ситуации, когда медицинские работники региона не получили гарантированных Президентом РФ дополнительных выплат за непосредственный контакт с коронавирусными пациентами. Заботу и помощь своего депутата ощущали также многодетные семьи Воронежской области, которые депутат взял под свою опеку. К примеру, только благодаря депутатскому обращению Сергея Гаврилова в доме многодетной матери Марии Литвиненко, воспитывающей 15 детей, бесплатно проведут ремонт системы водопровода. До этого семье озвучивались астрономические цифры ремонта.

В поле зрения депутата по-прежнему остается ситуация на ВАСО - градообразующем предприятии Воронежа. На днях Сергей Гаврилов обсудил ситуацию на Воронежском авиазаводе c руководством ОАК. Перед этим состоялся разговор во время «правительственного часа» в Госдуме с участием министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Депутат помог многодетной матери Марии Литвиненко с приобретением дома для большой семьи

Сергей Гаврилов подчеркнул, что ВАСО жизненно необходимы госзаказы, - это необходимое условие для полной загрузки заводских мощностей, активизации производства новых типов самолётов, привлечения на предприятие талантливых молодых специалистов, квалифицированных рабочих кадров.

Сегодня у ВАСО неплохие перспективы по загрузке серийного производства заказами. Руководством корпорации ведется активная работа с заказчиками, министерствами и ведомствами, формируется комплекс мер, направленный на обеспечение производства контрактами.

К тому же, полноценная загрузка предприятия положительно скажется и на росте зарплат коллектив, и отчислении налогов.