На площадке центра «Мой бизнес» воронежские предприниматели откровенно рассказали о трудностях, задачах и своих мечтах

Как решиться начать свое дело? С какими трудностями сталкиваются предприниматели на первых этапах? Каким был самый ценный урок? Если вы устали от общих ответов на эти важные вопросы, если вам интересны истории реальных людей и если вы хотите учиться, чтобы развивать собственное дело, то вам будет полезен новый раздел на сайте воронежского центра «Мой бизнес» - истории предпринимателей.

«Главное в бизнесе - не деньги, а отношения»

Алексей Шкарин уверен, что бизнес – это единственный способ самореализоваться и быть свободным. Сейчас, он занимается рекламным направлением «Bakler», а также пищевым производством под торговой маркой «DROVA». Алексей признается, что с трудностями приходится сталкиваться на протяжении всей предпринимательской деятельности, но иначе не было бы и точек роста.

- Такие проекты, как тот, что реализовал «Мой бизнес», конечно, важны с точки зрения саморекламы и развития личного бренда. Уверен, что в главное бизнесе - это не деньги, а отношения. Необходимо формировать доверие. Только достигнув его, можно начать и зарабатывать. В нашей стране сейчас понемногу меняет отношение предпринимателей к открытости своего дела - они, особенно если из молодого поколения, готовы рассказывать о себе, - уверен Алексей Шкарин.

Важно, что воронежские предприниматели сегодня не боятся говорить даже на сложные темы. Например, главный врач клиники «Линлайн» в Воронеже Ольга Стромилова рассказала об одной из главных проблем в ее отрасли - «сером» рынке косметологии.

А предприниматель Наталья Кокина поделилась, что в период карантина продажи «Дома вкуса VAVILOVA» упали в 7 раз - но при этом проект развивается и основатель ставит перед собой амбициозные цели. Пандемия и финансовый кризис внесли свои коррективы, пожалуй, в жизнь каждого из нас. Но многие ли готовы рассказывать о сложностях без утайки? Проект центра «Мой бизнес» ценен в первую очередь тем, что делает предпринимательское сообщество более открытым.

«Если у тебя есть глобальные цели, необходимо быть открытым»

К сожалению, не редко бывает так, что нам не удается найти вовремя необходимые инструменты, просто потому, что мы не знаем о них. Слышали ли вы, например о финтех-стартапе Vexel? Это сервис для помощи в эффективном управлении финансами малым предпринимателям.

Евгений Тырнов и его компания Decart IT-production разработали проект, благодаря которому предприниматели могут тратить всего 15 минут в неделю на финансовый учет, а искусственный интеллект сам будет анализировать и выдавать различные рекомендации, а в скором будущем – даже готовые решения. Подробнее об этом начинании и самом Евгении можно узнать в его интервью.

- Если у тебя есть глобальные цели и амбиции, то необходимо быть открытым. Маркетинг - это инструмент, который помогает бизнесу быстрее расти, развиваться, привлекать новых клиентов и партнеров, - отметил Евгений Тырнов. - Ценность проекта «Мой бизнес» в том, что это дверь, которая открывает множество путей. К ним можно обратиться с самыми разными вопросами: от консультаций по открытию собственного дела до привлечения кредитных денег и субсидий.

Важно развивать и поддерживать коммуникацию внутри бизнес-сообщества. Опыт, пережитый другими, поможет вам избежать ошибок и выбрать верное решение в трудный момент. Если вы хотите всегда оставаться в курсе происходящего, следите за новостями воронежского центра «Мой бизнес» - это удобно в социальных сетях: «ВКонтатке», Instagram, Facebook, Telegram.