2020-07-14T13:29:47+03:00
Общество

Воронежская облдума заложила правовые основы для развития органического земледелия

Закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции» решит сразу несколько вопросов, отметил председатель регионального парламента Владимир Нетёсов
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Фото: pixabay.com/ru/Фото: pixabay.com/ru/
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Законодательная база для выращивания и производства экологически чистой сельхозпродукции на территории региона была заложена в ходе 59 заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. В рамках заседания депутаты приняли закон «О регулировании отдельных отношений в сфере производства органической продукции».

По экспертным оценкам, в настоящее время в России насчитывается более 70 некоммерческих организаций, объединяющих более 10 тысяч сельхозпроизводителей, и 20% фермеров (около 30 тысяч), позиционирующих себя в качестве производителей органической продукции. Обладая уникальными природными ресурсами (20% запасов пресной воды, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема) и развивая органическое сельское хозяйство, Россия может занять от 10 до 25% мирового рынка органической продукции.

– При этом Воронежская область является одним из перспективных регионов России в плане развития органического производства, как с точки зрения почвенно-климатических характеристик, так и с точки зрения логистики и экспорта. На сегодняшний день потенциал региона по переводу земель из интенсивного в органическое производство составляет порядка 30 тысяч га или 1% от площади пашни, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что со вступлением в силу с 1 января 2020 года Федерального Закона «О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации», которым устанавливаются единые требования к производителям, и появлением официального значка маркировки органической продукции, количество желающих перевести землю на органическое хозяйство должно возрасти.

По информации департамента аграрной политики региона уже 12 предприятий планируют заниматься в Воронежской области органическим производством овощей и фруктов, зерна и кормовых культур на площади свыше 7 тысяч га. На текущий момент в регионе разработана программа областной поддержки производителей органической продукции, которая включает возмещение 100% затрат на сертификацию органического производства и 50% затрат на приобретение и внесение препаратов, разрешенных в органическом сельском хозяйстве. Для «зеленых» агропредприятий разрабатывается и еще ряд мер поддержки, в том числе погектарная. Кроме того, в Воронежской области также утверждена «дорожная карта» развития производства органической продукции до 2022 года.

Базовым в этих процессах как раз и становится новый региональный закон, который устанавливает полномочия органов государственной власти Воронежской области в указанной сфере, определяет направления государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии производства органической продукции, в том числе их информационное и методическое обеспечение.

Законом также устанавливается порядок перехода от традиционного сельскохозяйственного производства к производству органической продукции – так называемый «конверсионный период», в течение которого обеспечивается внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и производства органической продукции, установленных действующими отечественными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства такой продукции.

Фото предоставлено Воронежской областной Думой

Фото предоставлено Воронежской областной Думой

– В результате принятия этого закона будет решаться сразу несколько задач. Во-первых, мы создаем правовую базу для развития органического земледелия в регионе, что станет нашим конкурентным преимуществом. Ниша производства органической продукции в России пока не заполнена, и в регионе фактически создается новая отрасль экономики, при том, что спрос на органическую продукцию в нашей стране, по данным ряда исследований, растет в среднем более чем на 20% в год. Во-вторых, принятие этого закона будет способствовать развитию малых и средних форм хозяйствования, фермерства, поскольку производство «зеленой» продукции не предполагает больших масштабов деятельности. Кроме того, внедрение органического земледелия в регионе будет способствовать сохранению природных ресурсов, повышению экологичности сельскохозяйственного производства, а также качества и безопасности продуктов питания в Воронежской области, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Фото предоставлено Воронежской областной Думой

ИСТОЧНИК KP.RU

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