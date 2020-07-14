Воронежский депутат Артем Рымарь обратил внимание на плачевное состояние мемориалов советским воинам

Петр МАМОНТОВ

- Не могу понять, как можно праздновать 75-летие Победы в городе воинской доблести Россошь, когда там стоит эта «могила неизвестного фашиста», - который год активист Николай Савченко добивается сноса памятника, на котором, в числе прочего, изображена шляпа с пером - элемент обмундирования альпийских стрелков Италии.

В начале 1990-х годов администрация Россошанского района подружилась с Национальной ассоциацией альпийцев Италии. Потомки тех, кто участвовал в оккупации нашей земли во время Великой Отечественной, даже собрали пожертвования на строительство детского сада. А в 2003 году в честь десятилетия партнерских отношений рядом открыли тот самый памятник. Уже тогда некоторые эксперты высказывали мысль, что это попытка теневым путем создать место поклонения.

Председатель регионального отделения партии Справедливая Россия Артем Рымарь выехал на место, чтобы понять, что за искаженный патриотизм заставил установить такой памятник.

- Для меня тема Великой Отечественной войны очень близка. Мой дед прошел до самого Берлина. Считаю своей обязанностью передать своим детям память о том подвиге и о ценности нашей Победы. Ко мне обратился общественный активист Россоши Николай Савченко с сообщением о том, что в центре города установлен памятник альпийским стрелкам, которые грабили и разоряли наши деревни, -рассказывает Артем Рымарь.

К вопросу о существовании, скажем так, столь необычного памятника на воронежской земле, сейчас пытаются привлечь правоохранительные органы. Но вместе с тем, председатель регионального отделения партии Справедливая Россия задался и другим вопросом: «Почему мемориалы в честь памяти советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, порой, выглядят очень плачевно, а иностранные памятники при этом опрятные и ухоженные?»

Проверьте сами: по пути от Воронежа до Россоши можно встретить мемориалы венгерским и итальянским солдатам - вы их точно найдете по указателям. А вот, например, к местной оцинкованной стеле с звездой Красной армии нужно пробираться с трудом: видны подтеки, местами разрушен фундамент. Разве это правильно?

- Основная проблема в том, что итальянцы приехали за тысячу километров, поставили памятник фашистам, а мы все это проглотили и вынуждены с этим жить. Тогда как свои памятники мы не чтим. Я просто обязан реагировать на эти безобразия. Это наша история. Наша Победа. И никто не вправе на нее посягать, - отметил Артем Рымарь.