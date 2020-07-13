Коронавирус в Воронеже, последние новости на 13 июля 2020: заразились еще 113 человек

В Воронежской области коронавирус выявили у 119 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 13 июля. Общее количество инфицированных достигло 9 399. Больше восьми тысяч уже справились с Covid-19. Так, выздоровели 8 063 пациентов, за минувшие сутки окончили лечение 58 воронежцев. 83 жителя области с подтвержденным коронавирусом умерли.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Напомним, режим самоизоляции в регионе продлили до 20 июля включительно. Люди старше 65 лет должны оставаться дома. Однако в области уже полностью возобновилась розничная торговля, в том числе в торговых центрах. Открылись СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани. Ранее начали принимать клиентов летние веранды и фитнес-центры.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

В области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.