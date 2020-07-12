Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 июля 2020: за сутки вылечились 465 человек
По данным на 12 июля, коронавирус выявили еще у 121 человека в Воронежской области. Общее количество инфицированных в регионе достигло 9 280. Восемь тысяч уже справились с Covid-19. Так, вылечились 8 005 пациентов, за минувшие сутки окончили лечение 465 воронежцев.
Однако увеличилось и количество жертв инфекции. Сегодня оперштаб сообщил о смерти еще одного зараженного. Таким образом с подтвержденным коронавирусом умерли 83 жителя области.
Инфографика Яндекс.Коронавирус
Гостиницы: работают
Музеи: еще не открылись
Изоляция для приезжих: нет
Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.
ИСТОЧНИК KP.RU
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