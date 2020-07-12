2020-07-12T10:47:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 июля 2020: за сутки вылечились 465 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 12 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на 12 июля, коронавирус выявили еще у 121 человека в Воронежской области. Общее количество инфицированных в регионе достигло 9 280. Восемь тысяч уже справились с Covid-19. Так, вылечились 8 005 пациентов, за минувшие сутки окончили лечение 465 воронежцев.

Однако увеличилось и количество жертв инфекции. Сегодня оперштаб сообщил о смерти еще одного зараженного. Таким образом с подтвержденным коронавирусом умерли 83 жителя области.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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