Коронавирус в Воронеже, последние новости на 11 июля 2020: скончались 79 человек с инфекцией

В Воронежской области заразились Covid-19 более девяти тысяч человек. По данным к 11 июля, инфекцию нашли у 9 036 жителей региона. Больше семи тысяч уже справились с коронавирусом. Так, вылечились 7 291 пациент. В оперштабе отмечают позитивный тренд: количество выписанных из больниц вновь превысило число госпитализированных: 194 против 101 человека (за минувшие сутки).

К сожалению, увеличилось и количество смертей. Накануне власти сообщили о том, что скончались еще три пациента. Таким образом с подтвержденным коронавирусом умерли 79 человек.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.