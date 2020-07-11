2020-07-11T00:48:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 11 июля 2020: скончались 79 человек с инфекцией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 11 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Воронежской области заразились Covid-19 более девяти тысяч человек. По данным к 11 июля, инфекцию нашли у 9 036 жителей региона. Больше семи тысяч уже справились с коронавирусом. Так, вылечились 7 291 пациент. В оперштабе отмечают позитивный тренд: количество выписанных из больниц вновь превысило число госпитализированных: 194 против 101 человека (за минувшие сутки).

К сожалению, увеличилось и количество смертей. Накануне власти сообщили о том, что скончались еще три пациента. Таким образом с подтвержденным коронавирусом умерли 79 человек.

Гостиницы: работают

Музеи: еще не открылись

Изоляция для приезжих: нет

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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