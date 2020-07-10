2020-07-10T00:10:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 июля 2020: количество зараженных стремится к девяти тысячам

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 10 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Воронежской области количество зараженных Covid-19 стремится к девяти тысячам. По данным к 10 июля, коронавирус выявили у 8 909 жителей региона. Однако больше семи тысяч уже справились с инфекцией. Выздоровели 7 024 пациента. Кроме того, в оперштабе отмечают позитивный тренд: количество выписанных из больниц в очередной раз превысило число госпитализированных: 120 против 70 человек (за предыдущие сутки).

Несмотря на эту подбадривающую тенденцию, не стоит на месте и статистика смертности. Накануне власти сообщили о том, что скончались еще семь пациентов. Таким образом с подтвержденным коронавирусом умерли 76 воронежцев.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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