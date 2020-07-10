2020-07-10T14:05:13+03:00
Общество

Масштабное обновление Сбербанк Онлайн: персональные предложения, QR-коды и темная тема

Случился и долгожданный запуск SberPay для офлайн-покупок по NFC
Олег ИВАНОВ
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Сбербанк представил масштабное обновление приложения «Сбербанк Онлайн». Теперь пользователи могут настроить сервис с учетом своих предпочтений: от выбора визуальной темы до использования различных способов оплаты.

- В «Сбербанк Онлайн» сегодня представлено более 100 различных продуктов для клиентов. Ежемесячно 60 млн пользователей выполняют свои задачи с помощью нашего мобильного приложения. Каждый день мы стараемся помогать решать самые разные финансовые вопросы в один клик и абсолютно безопасно, - отметила Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

Вы сами управляете настройками

На главный экран приложения «Сбербанк Онлайн» теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий: это удобно, если вы регулярно платите, например за ЖКХ или переводите деньги близким. Считаете, что тот или иной продукт вам не нужен? Можете убрать его карточку с главной страницы. Теперь вы сами управляете настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй».

Другое новшество: в разделе «Кредиты» вы увидите персональные лимиты. Всего за несколько действий можно рассчитать свой кредитный потенциал или оценить текущую нагрузку по займам. Теперь не нужно предоставлять какие-либо документы в банк для того, чтобы выяснить, на какую сумму вы можете рассчитывать.

А в раздел «Страхование и защита» добавлен контент по кибербезопасности. Это важно, так как только за первые пять месяцев 2020 года ПАО «Сбербанк» зафиксировал более 1,3 млн попыток мошенничества — это в 2,4 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

- Мы уделяем большое внимание тому, чтобы обучать людей, как безопасно обращаться с деньгами. Для этого запустили в приложении тесты и статьи, с помощью которых можно составить правила, как себя вести в сложных ситуациях, связанных с финансовыми вопросами, - комментирует Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

В постоянном процессе улучшения

Экосистема Сбербанка сегодня включает десятки удобных сервисов для повседневной жизни и бизнеса. Теперь информация о скидках и акциях Okko, Delivery Club, «Ситимобил», СберМаркет, СберМобайл и других компаний доступна на главном экране и в каталоге приложения. При этом все предложения будут рассчитаны на индивидуальные интересы.

Случился и долгожданный запуск SberPay для офлайн-покупок по NFC. Правда, он будет проходить поэтапно. Сервис уже доступен владельцам смартфонов на базе Android и карт Visa. Но вскоре им смогут воспользоваться и держатели карт других платежных систем.

А бывали ли вы в ситуации, когда нет наличных денег и карты, а смартфона не поддерживает бесконтактную оплату? С обновленным «Сбербанк Онлайн» это вовсе не проблема. Достаточно сделать персональный QR-код в мобильном приложении и заплатить им.

Однако, по словам Алексея Круглова, самым частым запросом от пользователей приложения была темная тема - это оформление для тех, кто хочет, чтобы в его смартфоне все было в одинаковом стиле. Такой фон удобен тем, кто часто пользуется смартфоном в темноте или при приглушенном свете.

- Уже не первый год в крупных обновлениях «Сбербанк Онлайн» мы уделяем внимание персонализации, эмоциональным сервисам и приятным мелочам. В этом нам помогают нейронные сети, - рассказывает Алексей Круглов. - Отзывы показывают, что такой подход нравится клиентам. Мы находимся в постоянном процессе улучшения нашего мобильного приложения.

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