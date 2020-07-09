В Воронеже для ребят из многодетных семей организовали компьютерный класс

В День семьи, любви и верности, 8 июля, депутат Воронежской городской Думы Александр Чистяков вручил благодарственное письмо председателю правления общественной благотворительной организации «Многодетная семья» Валентине Атановой. Ее отметили за многолетнюю плодотворную работу.

«Многодетная семья» - это опора для более чем 700 многодетных семей Коминтерновского района. Чтобы не просто поддерживать связь с таким количеством людей, но и суметь подобрать ключи к вопросам каждого из них нужен большой организаторский талант.

С депутатом Александром Чистяковым руководитель центра Валентина Атанова знакома уже 15 лет. Все эти годы парламентарий оказывает «Многодетной семье» поддержку. Этот год не стал исключением: мальчишки и девчонки из многодетных семей получили несколько ноутбуков, чтобы без проблем получать дистанционное обучение.

- Многодетные семьи очень нуждаются в нашем внимании, - говорит Александр Чистяков. - Ведь в это сложное время не все из них могут позволить себе траты на дополнительные компьютеры. Я решил помочь, и мы организовали на базе центра небольшой компьютерный класс, куда ребята могут приходить и заниматься. Мы также помогаем многодетным семьям продуктовыми наборами, да и по другим вопросам тоже стараюсь оказывать поддержку.

Кстати, недавно центр получил и несколько роутеров - теперь у организации должен появиться скоростной интернет.

Депутат также вручил нескольким многодетным родителям Коминтерновского района благодарственные письма за их ответственный и важный труд, а также подарки - мультиварки, чтобы работа в доме стала легче и удобнее.