2020-07-09T17:20:13+03:00
Общество

В воронежском микрорайоне Боровое началось строительство дороги

Есть и другие позитивные новости: в сентябре у местного детсада появится пристройка
Олег ИВАНОВ
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Улица Федора Тютчева в Воронеже делится на две части: первая - своеобразные «ворота» в микрорайон Боровое и по качеству она вполне соответствуют своему статусу, но вот вторая, что идет от новых жилых комплексов к местной школе давно требует даже не ремонта, а полноценного строительства.

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Председатель Воронежской городской Думы, депутат по избирательному округу №1 Владимир Ходырев в прошлом году сообщил, что дорога будет построена в 2020-ом. И сдержал обещание. Свое слово парламентарий дал во время открытия пристройки к средней школе №64 - он также поддерживал и ее строительство. Впрочем, слово «пристройка» в данном случае не слишком подходит, по своему объему и функционалу фактически это новое учебное заведение.

Теперь местным ребятам будет удобно добираться к школе. Этот же путь ведет и к детскому саду №69. А ведь раньше родителям с малышами приходилось пробираться по песчаной дороге. Представляете, какое это было испытание особенно в непогоду?

Сегодня микрорайон Боровое разрастается и преображается. Да, из-за строительства придется потерпеть временные неудобства, но они не испортят радость местных жителей от появления комфортного пути. Об этом говорит и заведующая детским садом №69 Елена Никитина. На днях, кстати, дошкольному учреждению по поручению депутата городской Думы Михаила Гусева вручили синтезатор для юных воспитанников.

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- Музыкальное развитие для детей очень важно, а пианино не будешь перевозить из группы в группу, - говорит Елена Валентиновна. - Но еще более приятная новость для детсада связана со строительством пристройки к нему, которая завершится в сентябре. Пока высятся строительные леса попутно идет закупка нового оборудования для малышей. Вопрос строительства пристройки также оказался решенным положительно, благодаря поддержке Владимира Ходырева.

Председатель Гордумы активно поддерживает юные таланты: например, сейчас в районах Воронежа завершается подведение итогов творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впереди - общегородской финал. Однако Владимир Ходырев решил сам поощрить всех участников от Железнодорожного района. Некоторые из них живут в других местах, но учатся и развивают свой талант именно в местных школах, поэтому тоже получили подарки.

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Так, помощники депутата вручили сказки народов России и русских писателей, а также книгу о Великой Отечественной войне детям из многодетной семьи Сладковых из микрорайона Сомово: Марии, Павлу и Андрею. По словам мамы юных талантов Натальи, ее дети традиционно участвуют в конкурсах, но этот, посвященный Великой Победе, стал для их семьи особенно значимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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