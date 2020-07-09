Коронавирус в Воронеже, последние новости на 9 июля 2020: скончались еще шестеро

В Воронежской области заразились коронавирусом 8 778 человек. Выздоровели 6 647 пациентов, накануне окончили лечение 329 жителей региона. 69 воронежцев скончались, 8 июля оперштаб сообщил о смерти еще шестерых человек.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по последним данным все еще не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 41,7% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 178,5 (норма 90).

Санитарные врачи пояснили, почему до сих пор не дали разрешение на открытие бассейнов. Вопрос об этом возник у многих воронежцев, ведь функции спа-салонов и бань, которые приступили к обслуживанию населения, не сильно отличаются. Дело оказалось в числе посетителей, одновременно находящихся внутри помещений. В отделе санитарного надзора заметили, что в спа-салоны и в бани одновременно приходит не более пяти - десяти человек, что несравнимо с вместимостью бассейнов. Скорее всего их откроют, когда показатели распространения инфекции и числа свободных коек придут в норму.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.