2020-07-08T23:12:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 9 июля 2020: скончались еще шестеро

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 9 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Воронежской области заразились коронавирусом 8 778 человек. Выздоровели 6 647 пациентов, накануне окончили лечение 329 жителей региона. 69 воронежцев скончались, 8 июля оперштаб сообщил о смерти еще шестерых человек.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по последним данным все еще не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 41,7% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 178,5 (норма 90).

Санитарные врачи пояснили, почему до сих пор не дали разрешение на открытие бассейнов. Вопрос об этом возник у многих воронежцев, ведь функции спа-салонов и бань, которые приступили к обслуживанию населения, не сильно отличаются. Дело оказалось в числе посетителей, одновременно находящихся внутри помещений. В отделе санитарного надзора заметили, что в спа-салоны и в бани одновременно приходит не более пяти - десяти человек, что несравнимо с вместимостью бассейнов. Скорее всего их откроют, когда показатели распространения инфекции и числа свободных коек придут в норму.

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Воронежской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ночью в Воронеже будут ремонтировать дороги на пяти улицах
Воронеж вошел в список самых популярных городов для путешествий с детьми
Количество пострадавших от клещей воронежцев выросло до 1678
В Воронеже в день Петра и Февронии поздравили семьи-долгожители
Воронежец присвоил себе полмиллиона с топливной карты фирмы, в которой работал
На участке жителя воронежского села нашли грядки с коноплей
Tele2 дополнила бизнес-тарифы инновационными услугами
В Воронеже продлят два маршрута общественного транспорта
Крупным лесным пожаром под Воронежем заинтересовалась прокуратура
В Воронеже поймали саратовского разбойника, грабившего пенсионерок
Авария катеров в Воронеже: одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии
Ребята из Воронежа стали победителями в конкурсе «Я познаю Россию»
В Воронежской области злостного алиментщика отправили в колонию
Воронежцы жалуются, что на дамбе после реконструкции запрещают загорать днем и гулять после 22 часов
Жизнь прожить – не поле перейти
Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Прокуратура Воронежской области зарегистрировала больше 4 тысяч нарушений прав многодетнах семей
В Воронеже алабай прокусил ногу женщине, гулявшей с годовалой дочкой
Новую улицу Воронежа назовут в честь авиаконструктора Генриха Новожилова
В Воронеже санитарные врачи объяснили, почему не разрешили открыть бассейны
После аномальной жары на Воронежскую область обрушатся ливни и даже град
В Воронежской области «Хендай» протаранил «Тойоту»: четверо ранены
Воронежский фермер переоценил стоимость закладки яблоневых садов на 5 миллионов и попал под суд
В трех районах Воронежа может измениться вкус и цвет воды из-за ремонта на станции
В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги
Авария катеров в Воронеже: владелец одного доверил руль неумехе, водитель другого отказался пройти «пьяный» тест