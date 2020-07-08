2020-07-08T17:23:14+03:00
Общество

Tele2 дополнила бизнес-тарифы инновационными услугами

Компания обновляет линейку тарифных планов для корпоративных клиентов
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Одним из новых преимуществ стала услуга «SOS-пакет», которая позволяет оставаться на связи при нулевом балансе.

Tele2 проанализировала потребление корпоративных клиентов и сбалансировала наполнение тарифов с учетом все более активного использования интернета. Одним из новых преимуществ корпоративных тарифных планов является «SOS-пакет», который поможет оставаться на связи, когда недостаточно денежных средств для списания платы за тариф.

Помимо этого, на всех тарифных планах обновленной линейки клиентам будут предоставляться и другие преимущества: безлимитные звонки внутри сети, сохранение условий в поездках по России (за исключением Севастополя и Республики Крым), безлимитный доступ к соцсетям, мессенджерам и навигационным сервисам. Кроме того, неиспользованные в текущем месяце минуты, SMS и гигабайты не сгорают, а переносятся на следующий период.

На тарифах «Мой бизнес S», «Мой бизнес М», «Мой бизнес L» доступен обмен минут на гигабайты. На тарифах «Мой бизнес L», «Мой бизнес ХL» в дополнение к преимуществам более легких тарифов предоставляется пакет входящих минут для разговоров за границей, а на тарифе «Мой бизнес XL» – безлимитный интернет за границей. Подробная информация размещена в разделе «Тарифы». Наполнение и услуги в различных регионах могут отличаться, подробности необходимо уточнять у представителей компании.

С 7 июля предыдущая версия тарифной линейки закрыта для подключений и переходов и перенесена в архив без изменений услуг и стоимости для текущих пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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