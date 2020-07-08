2020-07-08T15:00:04+03:00
Общество

Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

В режиме видеосвязи участников поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Семьи энергетиков из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция».

Жюри предстояло оценить сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

Приятно отметить, что семьи сотрудников «Россети Центр Воронежэнерго» стали победителями сразу в нескольких номинациях.

.

.

Тысяча участников со всей России

Во время торжественной церемонии награждения победителей их в режиме видеосвязи поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период в изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов, - отметил Игорь Маковский.

Из 1000 участников по итогам голосования было выбрано 33 победителя в разных возрастных категориях из Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Смоленской, Кировской, Липецкой, Курской, Ивановской, Тверской, Калужской областей и Удмуртской Республики.

Конкурс продолжится!

Участники из воронежского филиала завоевали в разных номинациях три первых места, два вторых и одно третье. Победителям - от 4 до 14 лет.

Так, 7 летний Илья Бурыкин занял второе место в конкурсе «Письмо ветерану», а 14-летняя Софья Невзорова – на третьем месте в конкурсе стихов и песен, посвященных 75-летию Победы.

.

.

Самым юным призером проекта стал 4-летний воронежец Иван Лукин - у него 2 место в конкурсе рисунка «А нам и дома хорошо!». А сестра Ивана, шестилетняя Полина, заняла 1 место в том же конкурсе и в той же возрастной группе. Замечательная поделка 11-летней Ани Абрамовой стала лучшей в конкурсе «Подарок ветерану».

.

.

Были номинации и для семейных команд: например, большая дружная семья диспетчера Аркадия Третьякова из Воронежа заняла 1 место в номинации «Спортивный карантин».

Отметим, что всего около 150 тысяч посетителей приняли участие в конкурсном голосовании. В среднем же за день на сайт заходило не менее 5 тысяч человек. Учитывая такую популярность проекта, Игорь Маковский принял решение продолжить проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
В режиме видеосвязи участников поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Воронеже поймали саратовского разбойника, грабившего пенсионерок
Авария катеров в Воронеже: одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии
Школьники из Воронежа стали победителями в конкурсе «Я познаю Россию»
В Воронежской области злостного алиментщика отправили в колонию
Воронежцы жалуются, что на дамбе после реконструкции запрещают загорать днем и гулять после 22 часов
Жизнь прожить – не поле перейти
Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Прокуратура Воронежской области зарегистрировала больше 4 тысяч нарушений прав многодетнах семей
В Воронеже алабай прокусил ногу женщине, гулявшей с годовалой дочкой
Новую улицу Воронежа назовут в честь авиаконструктора Генриха Новожилова
В Воронеже санитарные врачи объяснили, почему не разрешили открыть бассейны
После аномальной жары на Воронежскую область обрушатся ливни и даже град
В Воронежской области «Хендай» протаранил «Тойоту»: четверо ранены
Воронежский фермер переоценил стоимость закладки яблоневых садов на 5 миллионов и попал под суд
В трех районах Воронежа может измениться вкус и цвет воды из-за ремонта на станции
В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги
Авария катеров в Воронеже: владелец одного доверил руль неумехе, водитель другого отказался пройти «пьяный» тест