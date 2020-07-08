Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»

Семьи энергетиков из 20-ти регионов присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция».

Жюри предстояло оценить сотни творческих работ: спортивные видеоуроки, подарки, открытки и рисунки ветеранам, песни, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и творческие работы к 100-летию ГОЭЛРО.

Приятно отметить, что семьи сотрудников «Россети Центр Воронежэнерго» стали победителями сразу в нескольких номинациях.

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Тысяча участников со всей России

Во время торжественной церемонии награждения победителей их в режиме видеосвязи поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

- Мы понимали, как важно нашим работникам и членам их семей в период в изоляции не чувствовать себя оторванными от культурной и социальной жизни компании, сохранять физическую и творческую активность, а главное – иметь возможность, несмотря ни на что, поздравить ветеранов, - отметил Игорь Маковский.

Из 1000 участников по итогам голосования было выбрано 33 победителя в разных возрастных категориях из Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Белгородской, Смоленской, Кировской, Липецкой, Курской, Ивановской, Тверской, Калужской областей и Удмуртской Республики.

Конкурс продолжится!

Участники из воронежского филиала завоевали в разных номинациях три первых места, два вторых и одно третье. Победителям - от 4 до 14 лет.

Так, 7 летний Илья Бурыкин занял второе место в конкурсе «Письмо ветерану», а 14-летняя Софья Невзорова – на третьем месте в конкурсе стихов и песен, посвященных 75-летию Победы.

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Самым юным призером проекта стал 4-летний воронежец Иван Лукин - у него 2 место в конкурсе рисунка «А нам и дома хорошо!». А сестра Ивана, шестилетняя Полина, заняла 1 место в том же конкурсе и в той же возрастной группе. Замечательная поделка 11-летней Ани Абрамовой стала лучшей в конкурсе «Подарок ветерану».

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Были номинации и для семейных команд: например, большая дружная семья диспетчера Аркадия Третьякова из Воронежа заняла 1 место в номинации «Спортивный карантин».

Отметим, что всего около 150 тысяч посетителей приняли участие в конкурсном голосовании. В среднем же за день на сайт заходило не менее 5 тысяч человек. Учитывая такую популярность проекта, Игорь Маковский принял решение продолжить проведения корпоративных конкурсов во всех регионах присутствия компании.