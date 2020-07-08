Перевернувшиеся байдарки с детьми и зацепившаяся за провода яхта: воронежские спасатели - о ЧП на водоемах города

С приходом жары в Воронеж все больше людей потянулись к водоемам. Ведь так действительно легче переносить это изнуряющее время. Несмотря на то, что введенные ограничения по коронавирусу не разрешают работу пляжей, фактически эти запреты никого не останавливают. Ежедневно у воды собираются сотни горожан. Что добавляет работы и спасателям.

Воронежцы активно отдыхают на пляжах.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В июне сотрудники управления по делам ГО ЧС Воронежа семь раз выезжали по сигналу тревоги. Один раз очевидец сообщил о перевернувшейся лодке с четырьмя пассажирами в районе Вогрэсовского моста. К счастью, всех удалось спасти. Еще двух детей и мужчину, потерявшихся в воде, нашли до приезда спасателей. А вот ребенка, далеко заплывшего на надувном мяче, и женщину, которая оказалась на середине водоема, догоняя свою собаку, пришлось доставать из воды специалистам. Еще в двух случаях помощь требовалась водителям катеров.

За первую неделю июля спасателям поступило уже четыре вызова. Дважды - по тревоге о пропавших в воде людях и еще два раза - для извлечения утонувших (в районе улицы Красная Поляна и в районе Вогрэса).

Столкновение катеров происходит практически каждое лето.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

А накануне в районе поселка Радчино Рамонского района столкнулись два катера. На одном из них владелец доверил руль человеку без прав, водитель второго во время разбирательств отказался пройти тест на алкогольное опьянение. Пострадали четыре человека: мужчины 54 и 56 лет и женщины 34 и 40 лет. Рамонский район - зона ответственности уже областной службы спасения, однако очевидно, что количество ЧП на воде во всем регионе увеличивается.

Два опытных спасателя воронежского управления по делам ГО ЧС Андрей Паринов и Сергей Ретинский, рассказали о самых запомнившихся ЧП на водоемах в черте города за годы их работы.

Андрей Паринов и Сергей Ретинский.Фото: Яна ТКАЧЕВА

Река Воронеж

- Было несколько лет назад. Неподалеку в Рамонском районе стоял летний лагерь. Оттуда дети пошли на байдарках, и так получилось, что выскочили из русла реки в водохранилище. С ними была тренер, у этой женщины была сломана нога, она в гипсе следила за ребятами из своей лодочки - казаночки. Байдарки захлестнуло, и они перевернулись все. Опасность заключалась в том, что на детях не было спасательных жилетов. Зашли со стороны заливчика, и давай собирать ребятню на наш катер, самому старшему - лет 12. Двоих она сама смогла поднять, - вспоминает Андрей.

Привычными, к сожалению, становятся случаи, когда приятели решаются переплыть реку (хоть вплавь, хоть на судне) и один из них погибает. Так, одной осенью двое товарищей на лодке перевернулись. Было уже довольно холодно. Один выплыл, второй - нет. После долгих поисков с тепловизором тело нашли. А зимой в реку и водохранилище нередко проваливаются машины. Однажды ушел на дно и квадроцикл. Хорошо, все пассажиры успели выскочить, но транспорт, увы, пошел ко дну.

- Была еще история, как нас самих пришлось спасать. Да, не без этого, - подхватывает Сергей. - Две шлюпки снялись с лагеря с районе Чертовиц и их унесло ветром. Ялики небольшие, полные детей. Мы к ним на катере подошли, застропили, стали тащить, а у нас у самих мотор заглох! Вызвали коллег из ГИМС. И вот какая картина: шлюпки к нам привязаны, мы - к катеру ГИМС. И нас всех дотащили до водолазной школы.

Экипаж ежедневно выходит патрулировать городское водохранилище на катере «Вятбот».Фото: Яна ТКАЧЕВА

Правый берег

- Звонок дежурному. На другом конце провода бабушка сообщает: напротив ее дома три парашютиста упали в водохранилище и тонут. Мы подошли, а это кайтсерферы на досках катаются. У них все в порядке, они в защитных нетонущих костюмах. Потом было еще несколько таких звонков. Мы не можем на них не реагировать, но когда такой вызов поступает, уже знаем, чего ожидать, - говорит Сергей.

Усманка

Пляж в Боровом - настоящая «головная боль» спасателей. С наступлением лета экипаж выезжает туда каждые выходные.

- В Боровом был автомобильный мост на пляже, - вспоминает Андрей. - От него остались сваи, и подростки постоянно с них прыгают.

- Не было ни одного года, чтобы кто-то не утонул в Боровом, - продолжает его напарник Сергей. - Потому что там глубоко. Создается иллюзия безопасности, пляж небольшой, вроде все на виду. Но есть котлован, на глубине которого вода очень холодная, ледяная. Если пьяный нырнул, резкий перепад температур - и все. Поэтому люди и тонут. А дети! Сколько раз мы гоняли безответственных отдыхающих! Мама лежит: отвернулась, загорает, а ребенок в воде с надувным кругом или на матрасе без присмотра. Маленькому разве много надо, чтобы воды наглотаться или захлебнуться?

Спасатели напоминают: не стоит купаться в «диких» местах, заплывать далеко от берега.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вогрэсс

- Был шторм. Мы так же возвращались с патрулирования, видим, идет яхта. Судно пошло под опорой линии электропередачи, подскочило на волне, и мачта зацепилась за провисшие провода. Произошел взрыв. Мы - к ним. Спрашиваю: «Пострадавшие есть?». Вроде нет, все в порядке, отвечают. Но мы от них не отстали, ведь не может такого быть! Проводили яхту до берега, вызвали скорую помощь. Как оказалось, почти все, кто был на той яхте, получили удар током. Когда через человека проходит электричество, не всегда можно сразу понять степень повреждения. Ты с виду цел. А внутри могут быть повреждены органы.

ПАМЯТКА СПАСАТЕЛЕЙ:

- Алкоголь и купание в водоеме - вещи несовместимые.

- Не стоит купаться в «диких» местах, заплывать далеко от берега, пытаться переплыть водоем.

- Уделите внимание детям. Расскажите им о правилах безопасности и не оставляйте без присмотра.

- Катаясь на лодке, нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, раскачивать ее, купаться и нырять с нее.

Единый номер вызова экстренных служб - 112.