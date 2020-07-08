2020-07-08T10:24:21+03:00
Общество

Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»

Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных устройствах и датчиках
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Программный интерфейс сервиса насчитывает более 50 функций, включая просмотр информации профиля SIM-карт, контроль затрат, а также выгрузку более 20 видов отчетов.

Tele2 применяет персонифицированный подход к разработке новых бизнес-продуктов. Сервис «М2М Система», доступный корпоративным клиентам по всей России, базируется на индивидуальных потребностях каждого абонента. Платформа позволяет удаленно контролировать состояние SIM-карт, связывать их с конкретными устройствами, определять местоположение, устанавливать правила оповещения о событиях, получать отчетность и создавать различные уровни доступа для сотрудников.

Каждому пользователю «М2М Системы» доступен удобный интерфейс: он объединяет весь функционал по управлению и контролю SIM-карт в режиме «одного окна». Таким образом, продукт позволяет бизнес-клиентам полноценно распоряжаться SIM-картами из одной точки доступа, что значительно экономит время для получения и передачи информации.

Воспользоваться платформой «М2М Система» могут абоненты тарифного плана «М2М Платформа». Абонентская плата при этом составляет 30 рублей в месяц. Подробная информация о параметрах услуги и подключении доступна на сайте компании.

М2М-направление остается одним из ключевых драйверов роста оператора в бизнес-сегменте. Во время пандемии Tele2 зафиксировала повышенный спрос на поставки SIM-карт М2М в столичном B2B-сегменте – в апреле 2020 года прирост составил 64% год к году. При переходе на удаленный режим работы межмашинные коммуникации позволили предпринимателям эффективнее управлять используемым оборудованием из любой точки мира, а также обеспечили повышенную безопасность работы и оптимизировали расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Воронежской области открылся еще один центр амбулаторной онкологической помощи
В Воронеже МАЗ сбил насмерть женщину
В воронежском парке «Дельфин» представили проект обновления бывшего «автодрома»
Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»
Под Воронежем «Киа» врезалась в грузовую «ГАЗель»: пятеро ранены
В Воронеже на водохранилище столкнулись два катера: четыре человека ранены
В Воронеже создают народный аудиогид по городским достопримечательностям
В Воронежской области еще шесть человек умерли от коронавируса
11 работников Нововоронежской АЭС стали кандидатами в управленческий кадровый резерв Росатома
В Воронеже во дворе дома устроили бассейн для детей
В Воронежской области потушили огромный лесной пожар, угрожавший санаторию
В Воронеже сказочный поселок Рыбачий отгораживают забором от «туристов»
В Воронеже вновь зафиксировали температурный рекорд
Ужасный лесной пожар в Воронежской области: огонь мог переброситься на санаторий
За первую неделю июля в Воронеже утонуло два человека
Воронежца арестовали на сутки из-за тонировки на автомобиле
В Воронеже нашли девочку, сбежавшую из дома на Дальних Садах
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Воронежской области мальчика, которого сажала на цепь мать, могут взять в приемную семью
Житель Воронежской области 40 минут слушал по телефону, как его обсуждает сожительница со знакомыми