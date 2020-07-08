В Воронеже создают народный аудиогид по городским достопримечательностям

МТС совместно с жителями столицы Черноземья и краеведами создают оригинальный туристический маршрут по самым колоритным и таинственным местам родного города. Пройти с «народным» путеводителем можно будет за 2 часа со смартфоном в руках. «Голосом» Воронежа станет любимый горожанами известный актер Камиль Тукаев.

Культурный проект «Городские легенды» представляет собой двухчасовую аудиоэкскурсию по столице Черноземья. В путеводитель войдут реальные истории воронежцев о знаковых для них местах родного города. В конце лета аудиогид появится в свободном доступе на крупнейшей мировой платформе путеводителей izi.TRAVEL. В гиде областная столица откроется слушателям с неожиданной стороны, ведь в него войдут любимые локации самих горожан, связанные с уникальными и малоизвестными событиями из истории города, его жителей и гостей.

Стать соавтором аудиогида сможет любой воронежец. Рассказать свою легенду о любимом месте в городе можно в комментариях к новости о проекте в СМИ или к постам городских пабликов, а также на собственной странице в соцсетях с хэштегами #легендыВоронежа или #ГородскиеЛегендыВрн. В начале августа МТС совместно с историком и краеведом Николаем Сапелкиным при помощи голосования выберет топ-10 достопримечательностей с самыми интересными или трогательными историями.

«Городские легенды» – особенный проект: создавать необычный туристический маршрут будут сами воронежцы. Это еще одна возможность признаться Воронежу в любви, презентовать наш удивительно красивый город, его историю, традиции и достопримечательности, поделиться личными воспоминаниями и впечатлениями. Уверен, что аудиогид откроет для всех Воронеж с новой стороны, - отметил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

«В этом проекте мы хотим создать по-настоящему народный маршрут, рассказывающий о городских достопримечательностях не языком глянцевых путеводителей, а устами самих жителей. Это могут быть городские байки, легенды, смешные истории, рассказы о необычных улочках, арт-объектах, легендарных местах встреч и расставания или неизвестные истории об известных всем достопримечательностях. Результатом станет создание уникального живого аудиопортрета нашего города, сотканного из историй его жителей. Уверен, побродить по городским улочкам с аудиогидом «Городские легенды» будет интересно и самим воронежцам, и гостям областной столицы», - отметил директор МТС в Воронежской области Андрей Перагов.

Для справки.

Общероссийский проект МТС «Городские легенды» реализован 25 российских городах, в том числе в Екатеринбурге, Томске, Уфе, Новокузнецке, Новороссийске и других. В 2020 году сервис заработает в Воронеже и еще нескольких городах. Благодаря виртуальному гиду можно посмотреть фотографии знаковых мест, определяющих городское пространство. Звуковые экскурсии размещаются в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me и на крупнейшей в мире специализированной платформе аудиопутеводителей izi.Travel. В каждом городе-участнике разрабатываются оригинальные пешие маршруты, рассчитанные на посещение без экскурсовода. Воспользоваться аудиогидом можно даже без подключения к сети.