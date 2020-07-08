Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июля 2020: продление режима самоизоляции, открытие торговых центров и саун

В Воронежской области заразились коронавирусом 8 644 человека. Выздоровели 6 318 пациентов. 63 воронежца скончались, накануне оперштаб сообщил о смерти еще четверых жителей области.

В регионе продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно. Люди старше 65 лет по-прежнему должны оставаться дома. Однако власти ввели и новые послабления. Так, полностью возобновляется розничная торговля, в том числе в торговых центрах. Открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани. Начинаются детский отдых и оздоровительные процедуры в санаторно-курортных организациях.

В отделении урологии воронежской БСМП №1 у трех пациентов обнаружили коронавирус. Причем одна женщина сразу поступила с высокой температурой и тут же была помещена в отдельную палату. Двух других изолировали после появления температуры и остальных симптомов на фоне лечения основного заболевания.

Воронежские соцработники, взаимодействующие с зараженными Covid-19, получат еще 150 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета. Это будет второй такой транш. Первый прошел в мае - тогда на поддержку воронежских соцработников из казны России поступило 95 миллионов.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по-прежнему не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 41,7% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 178,5 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.