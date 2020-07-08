2020-07-07T21:55:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 июля 2020: продление режима самоизоляции, открытие торговых центров и саун

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 8 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Изменить размер текста:

В Воронежской области заразились коронавирусом 8 644 человека. Выздоровели 6 318 пациентов. 63 воронежца скончались, накануне оперштаб сообщил о смерти еще четверых жителей области.

В регионе продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно. Люди старше 65 лет по-прежнему должны оставаться дома. Однако власти ввели и новые послабления. Так, полностью возобновляется розничная торговля, в том числе в торговых центрах. Открываются СПА-салоны, массажные салоны, сауны и бани. Начинаются детский отдых и оздоровительные процедуры в санаторно-курортных организациях.

В отделении урологии воронежской БСМП №1 у трех пациентов обнаружили коронавирус. Причем одна женщина сразу поступила с высокой температурой и тут же была помещена в отдельную палату. Двух других изолировали после появления температуры и остальных симптомов на фоне лечения основного заболевания.

Воронежские соцработники, взаимодействующие с зараженными Covid-19, получат еще 150 миллионов рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета. Это будет второй такой транш. Первый прошел в мае - тогда на поддержку воронежских соцработников из казны России поступило 95 миллионов.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по-прежнему не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 41,7% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 178,5 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Воронежской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
В Воронеже сказочный поселок Рыбачий отгораживают забором от «туристов»
В Воронеже вновь зафиксировали температурный рекорд
Ужасный лесной пожар в Воронежской области: огонь мог переброситься на санаторий
За первую неделю июля в Воронеже утонуло два человека
Воронежца арестовали на сутки из-за тонировки на автомобиле
В Воронеже нашли девочку, сбежавшую из дома на Дальних Садах
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Воронежской области мальчика, которого сажала на цепь мать, могут взять в приемную семью
Житель Воронежской области 40 минут слушал по телефону, как его обсуждает сожительница со знакомыми
В Воронеже массово продавали фальшивые больничные
В воронежском микрорайоне Краснолесный станет больше площадок для спорта
В воронежском ЗАГСе объяснили разницу между единым реестром населения и чипированием
В Воронеже улица Кости Стрелюка станет односторонней
Открываются торговые центры, СПА-салоны и детские лагеря: в Воронежской области ослабили ограничения по коронавирусу
В Воронеже свадебный бум обеспечили военные
В Воронежской области за первое полугодие смертность превысила рождаемость почти вдвое
Каждый пятый воронежец не сможет отправиться в отпуск после пандемии из-за финансовых проблем
Под Воронежем замдиректора крупного магазина электробытовой техники присвоил почти 200 тысяч клиентских средств
В Воронежской области в 2020 году пока никто не решился на операцию по смене пола
В Воронежской области стало известно о замалчиваемых смертях
Спасатели предупреждают воронежцев о предстоящих грозах и ураганном ветре
В Воронежской области вновь сменился лидер среди мужских имен
Директором Воронежского концертного зала стал владелец "Спартака"
В Воронежской области до 20 лет лишения свободы грозит банде наркоторговцев
Воронежский заповедник открывается для посетителей 8 июля
Краснодарец купил у жительницы Воронежа телефон за 45 тысяч фальшивых купюр
В Воронеже мошенник снял со счетов пенсионерки 1,3 миллиона рублей
Показатели, влияющие на снятие ограничений, все еще не достигли нормы
В Воронежской области соцработники из-за коронавируса получат еще 150 миллионов рублей