2020-07-07T14:03:49+03:00
Общество

В воронежском аэропорту через три года появится новый терминал

Пропуская способность аэровоздушной гавани увеличится в три раза
Татьяна МИСТЮКОВА
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фото: В.Левшаков.фото: В.Левшаков.
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В правительстве области состоялась встреча губернатора Александра Гусева и председателя совета директоров корпорации «АЕОН» Романа Троценко. Компания является тем самым инвестором, который будет строить новый терминал международного уровня в аэропорту «Воронеж» имени Петра I.

Его площадь, как сообщили в правительстве области, составит почти 13 тыс. кв м. Новый хаб позволит аэропорту впоследствии расширить географию перелетов.

Роман Троценко рассказал, что коронавирус оказал влияние на работу воздушной гавани – к концу года он ожидает снижение пассажиропотока на 35% – до 550 тысяч пассажиров.

– Однако пандемия не скажется на наших стратегических планах и обязательствах перед регионом. К летнему сезону 2023 года Воронеж получит новый, современный терминал, который станет по-настоящему международным. К примеру, в прошлом году мы наблюдали, что около 36% пассажиров выбрали именно международные направления, – сказал Роман Троценко.

Так, после завершения всех работ новый комплекс сможет обслуживать около 2,5 миллиона пассажиров в год, то есть в три раза больше, чем в настоящее время. В 2019-м через аэропорт принял 850 тысяч пассажиров – на 11,5% больше по сравнению с 2018 годом.

Александр Гусев пообещал оказывать необходимую помощь в ходе реализации проекта, а также подчеркнул, что у миллионника Воронежа должен быть современный и удобный для пассажиров аэропорт.

В завершение Александр Гусев и Роман Троценко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и ООО «Новапорт Холдинг». В документе закреплено строительство нового терминала, увеличение пассажиропотока, расширение маршрутной сети, привлечение в регион новых авиакомпаний, создание новых рабочих мест.

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