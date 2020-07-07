Депутат Артем Рымарь предлагает ввести полугодовой мораторий на сбор взносов на капитальный ремонт в Воронежской области

Прокуратура Советского района выявила грубые нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного дома №53 по улице Карла Либкнехта. Обнаружилось, что обработка деревянных конструкций чердака не обеспечивает должную защиту от пожара: все 12 образцов спила не выдержали испытаний и прогорели насквозь. Об этом сообщили в ведомстве 28 июня. Это не первый и, вероятно, не последний подобный случай.

11 июня на ежегодном отчете губернатора Воронежской области фракция Справедливая Россия в областной Думе обратилась с предложением ввести полугодовой мораторий на сбор взносов на капитальный ремонт, а в дальнейшем снизить тариф для граждан. Однако пока никаких изменений так и не произошло.

- Считаем, что в условиях резкого снижения уровня доходов граждан, а подчас и полной потери работы, это необходимо сделать, чтобы поддержать граждан. Многие не могут себе позволить базовый набор продуктов и товаров первой необходимости, - отметил председатель регионального отделения партии Справедливая Россия Артем Рымарь.

Прошедшая в 2014 году реформа многих поставила в тупик: большинству домов требовалась реконструкция еще до того, как жильцы оформили квартиры в собственность – согласно принятому в 1991 году закону о приватизации, сделать капитальный ремонт обязан бывший наймодатель. Но кто может похвастать, что ему успели сделать ремонт по той программе?

В 2015 году «Справедивая Россия» собрала и передала в правительство больше миллиона подписей против взносов на капремонт, но это не стало веским аргументом для кабинета министров.

- По всей стране было собрано более 10 миллионов подписей, которые были переданы Правительству Российской Федерации. Однако мнение людей услышано не было. Мы всегда считали, что это афера против своего же народа. Мы всегда помогали и помогаем гражданам открывать спец счета для сбора средств на капитальный ремонт, выявлять и пресекать нарушения в этой сфере, - отмечает Артем Рымарь.

Программа капремонта не принесла никакой пользы.

Воронежский Фонд капремонта прогремел в том же 2015-ом году: в декабре задержали замдиректора организации Михаила Гольцова. По данным следствия, с июля по октябрь 2015 года он получил 180 и 200 тысяч рублей от заинтересованных подрядчиков. Кроме того, на его участке был возведен забор на сумму 416 тысяч рублей и выполнены работы по отделке квартиры за 80 тысяч - все это расценили как незаконное вознаграждение.

Ленинский районный суд в 2017-ом вынес приговор: чиновнику назначили 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, а также 1,2 млн рублей штрафа. Подобные истории можно найти и про других представителей организации.

Хотите историю посвежее? Пожалуйста. Вот, например, что вышло на свет в апреле 2020-го: сотрудники прокуратуры Центрального района проверили жалобу жильцов дома № 6 на улице Плехановской на подделку документов общего собрания. Они выяснили, что в октябре 2019 года на нем выбрали человека, который от имени всех владельцев квартир должен был участвовать в приемке работ по капремонту. Он имел право, в частности, подписывать акты по ним.

В приложениях к протоколу общего собрания был реестр хозяев квартир, присутствующих на нем. В них были также сведения о том, как они голосовали. Однако люди, указанные в этих документах, заявили, что на собрании не были, подписи в бумагах, якобы принадлежащие им, подделаны. Зато работы были вовремя приняты.

- Программа капремонта не принесла никакой пользы, - уверен справоросс Артем Рымарь. - То, что именно так и случится, было ясно изначально. Возможно, она и имела бы право на существование, если бы государство выполнило обязательства перед гражданами и заранее отремонтировало жильё. Но восстанавливать старые разваливающиеся дома за счёт жильцов новых зданий - финансовая пирамида похлеще МММ. К тому же вместо того, чтобы освободить бюджет, его нагрузили еще больше.