Коронавирус в Воронеже, последние новости на 7 июля 2020: средний возраст умерших, действующие очаги Covid-19

В Воронежской области заразились коронавирусом 8 505 человек. Выздоровели 6 302 пациента. 59 воронежцев скончались, накануне стало известно о смерти еще пяти жителей области с подтвержденным Covid-19. По данным регионального департамента здравоохранения, средний возраст жертв инфекции - 73 года.

В течение двух последних недель число выздоровевших за сутки превышает количество госпитализированных. Так, к утру 6 июля заразились коронавирусом 146 жителей области, вылечились 34. Если сопоставить эти данные, то получается, что в подавляющем большинстве новых случаев госпитализация не потребовалась.

В регионе остался один действующий очаг коронавируса. Это Борисоглебский психоневрологический интернат. Там заразились 13 человек. Среди них и сотрудники этого учреждения, и постояльцы. Угрозы их жизни нет, людей лечат. Ранее, по сведениям областного оперативного штаба, в Воронежской области было около 40 очагов Covid-19.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по-прежнему не соответствуют норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,87 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 37,4% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 177,8 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.