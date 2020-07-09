Чтобы дороги радовали глаз

Генеральный директор ООО «Стройгарант» Сергей Кононов объяснил, почему объекты дорожной инфраструктуры должны быть не только качественными, но и эстетичными.

Как рассказал генеральный директор ООО «Стройгарант» Сергей Кононов, компания вышла на объект в сентябре 2019 года. Предприятие работало строго по своему профилю - выполняло инженерную защиту. Что оказалось самым сложным в работе?

- Вы знаете… - на секунду задумывается наш собеседник. - Все сооружения сложные. Работа по созданию инженерной защиты в принципе подразумевает непростые условия. Ведь она требуется там, где что-то угрожает конечному продукту строительства - в нашем случае дороге. Обводненные грунты, насыпи, выемки… Неудобства бывают разные. Но если есть понимание, как организовать производственный процесс - например, с какой стороны поставить экскаватор и как устроить подвоз материалов, то в конечном счете все будет нормально.

Были сложности и на строительстве участка в обход Лосево - Павловска. Но дорожники проявили все свое мастерство, чтобы справиться с ними.

- Когда работа была почти выполнена, в одном месте неожиданно проявились грунтовые воды. До сдачи объекта оставался один месяц, - вспоминает генеральный директор ООО «Стройгарант». - Благодаря слаженной работе ООО «Трансстроймеханизация» и нашей компании это место было в кратчайшие сроки приведено в порядок с помощью габионов: выемка была закрыта буквально за три недели. Сколько ушло камня? Два железнодорожных состава. В каждом - пятьдесят вагонов.

СКАЗАНО

«Большинство из нас понимает, что такое дорога - автомобильная или железная. Все мы видим конечный результат - асфальт или рельсы. Но при этом за кадром скрывается огромная работа, которую выполняют дорожники. И зачастую в очень сложных условиях».

Сергей Кононов, генеральный директор ООО «Стройгарант».

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КОЛОССАЛЬНЫЙ ОПЫТ

По словам Сергея Кононова, именно работа в тандеме с ТСМ стала залогом успешного строительства.

- Случилось так, что еще до того, как мы вышли на этот объект, состоялось наше знакомство с одним из руководителей ООО «Трансстроймеханизация» Сергеем Титовым. Он сказал, что на участке в обход Лосево - Павловска есть большой объем работы по устройству габионных конструкций и что требуется сильный подрядчик. Так мы договорились о сотрудничестве, - говорит руководитель ООО «Стройгарант». - В итоге все получилось. Необходимо отметить, что Сергей Николаевич - человек слова и настоящий профессионал своего дела. Когда стройкой руководят такие люди, то все обязательно получается. Сергей Титов очень четко понимал, что от нас нужно требовать и какие задачи перед нами ставить. В нашем деле это чрезвычайно важно.

Сергей Кононов рассказывает, что его компания познакомилась с ООО «Трансстроймеханизация» еще до Лосево - Павловска (в частности, была одним из подрядчиков на возведении железнодорожного обхода Украины, где взаимодействовала с ТСМ. - Ред.). Однако именно строительство участка М-4 «Дон» в Воронежской области стало настоящей проверкой на прочность.

- Вообще, работа с каждым новым генеральным подрядчиком - это колоссальный опыт, - отмечает Сергей Кононов. - А с ТСМ - особенно. Это очень квалифицированная компания, работать с которой интересно и приятно. ООО «Трансстроймеханизация» предъявляет к своим подрядчикам жесткие, но справедливые требования. Хочется поблагодарить за совместную и плодотворную работу руководителя проекта ООО «Трансстроймеханизация» Олега Иванова.

Игорь Соболев.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОПЫТ

Генеральный директор ООО «Стройгарант» добавляет, что в планах компании - продолжить сотрудничество с ТСМ. ООО «Стройгарант» готово приступить к формированию вахтового поселка, чтобы организовать нормальный быт для сотрудников. Как отмечает Сергей Кононов, его предприятие при необходимости может задействовать до двухсот человек.

- Это на пике, - говорит руководитель ООО «Стройгарант».

Напомним, что компания Сергея Кононова была основана в 2010 году. И, к слову, приняла участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Там специалисты предприятия возвели укрепления в объеме 260 тысяч кубометров габионных конструкций, в том числе при возведении горно-туристического центра ПАО «Газпром».

Руководителю удалось сохранить состав тех специалистов. Они же приняли участие и в строительстве участка обхода Лосево - Павловска.

- В нашем распоряжении находятся профессионалы, которые могут быстро и качественно справиться с задачей любой сложности. Кроме того, у нас есть собственный парк техники - экскаваторы, погрузчики, самосвалы, - констатирует Сергей Кононов. - У нас ведь какой принцип: перед нами ставят цель, и мы, не задавая лишних вопросов, выходим на объект и достигаем ее.

ЗНАЙ НАШИХ!

Генеральный директор ООО «Стройгарант» Сергей Кононов отметил большое количество своих сотрудников, но особо выделил:

ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ

Генеральный директор ООО «Стройгарант» обращает внимание и на тот факт, что компания принимает на работу молодой персонал. Это необходимо для того, чтобы выращивать своих специалистов, объясняет Сергей Кононов.

- Найти квалифицированных молодых специалистов сейчас невероятно сложно, - сетует он. - Однако исключения все-таки бывают. В качестве примера приведу начальника производственно-технического отдела Александра Кичигина. Он начинал как рабочий, но оказалось, что у него есть высшее образование. А начальник участка Игорь Соболев и вовсе тащил на себе практически всю работу по Лосево - Павловску.

- Работа шла размеренно, - подключается к разговору Игорь Соболев. - Серьезно напрячься пришлось в мае, когда проявились грунтовые воды. Нужно было срочно принять меры, чтобы не допустить обрушения откоса. И в тесной связке со специа-листами ООО «Трансстроймеханизация» нам удалось это сделать.

Безопасно и красиво

Добавим, что 85-километровую дорогу открыли 4 июля. В торжественной церемонии приняли участие и федеральные чиновники. Так, министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что магистраль не только современная и безопасная, но и очень красивая.

Поспорить с этим сложно: свежий асфальт обрамлен аккуратными и ровными откосами. То ли еще будет, когда габионные конструкции - камни в специальных сетках - зарастут травой и станут естественной частью ландшафта!

Это является заслугой и ООО «Стройгарант». Как оказалось, в компании трудятся специалисты, отвечающие за развитие «эстетического направления».

«Для нас важно, чтобы объект обладал не только техническими, но и эстетическими качествами. Мы дорожим своим именем и всегда стараемся сделать так, чтобы наша работа радовала глаз», - заключает Сергей Кононов.

Михаил БОБРЫШЕВ