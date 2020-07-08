2020-07-08T17:54:38+03:00
Общество

Воронежский губернатор пообещал административную поддержку новым инвестпроектам

Региональное правительство готово «подключиться к решению сложностей» на этапе запуска предприятий
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Aвтор фото пресс-служба правительства Воронежской областиAвтор фото пресс-служба правительства Воронежской области
Изменить размер текста:

7 июля губернатор Александр Гусев обсудил с руководителями промышленных предприятий региона работу отрасли в современных условиях. В рамках заседания Экспертного совета по промышленности о своей текущей работе рассказали представители предприятий «Воронежскийзаводполупроводниковых приборов – Сборка», «Воронежстальмост», «Тяжмехпресс», «Воронежсинтезкаучук» и других.

Основной доклад был у руководителя регионального департамента промышленности и транспорта Александра Десятирикова. В нем он перечислил меры поддержки отрасли во время пандемии. Часть из них касается предприятий, работающих в сфере радиоэлектроники. Это различного рода субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым под реализацию проектов, на научно-технические разработки в уже упомянутой сфере, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям и ряд других.

Также Александр Десятириков заявил, что на промышленных предприятиях области удалось избежать взрывного роста COVID-19 благодаря строгому соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Но коронавирус все еще остается в регионе. Хотя количество новых случаев день ото дня уменьшается, а количество выписавшихся из больниц вот уже несколько недель превышает госпитализированных. В связи с этим губернатор распорядился держать на контроле ситуацию в локальных рабочих коллективах и не допустить очагового распространения инфекции, а также поберечь сотрудников старше 65 лет.

– Для них мы продлили режим самоизоляции до 20 июля, хотя есть механизм привлечения наиболее ценных работников. Но к ним нужно бережно относиться, потому что серьезная опасность протекания заболевания в тяжелой форме актуальна именно для людей старшего поколения, –сказал Александр Гусев.

Также он пообещал новым инвестпроектам, если это потребуется, административную поддержку.

–На начальной стадии всегда много разных согласований, проверок документов, которые необходимо представить. Поэтому если почувствуете где-то сложность – обращайтесь, мы обязательно будем подключаться, –заверил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
В режиме видеосвязи участников поздравил Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
Ночью в Воронеже будут ремонтировать дороги на пяти улицах
Воронеж вошел в список самых популярных городов для путешествий с детьми
Количество пострадавших от клещей воронежцев выросло до 1678
В Воронеже в день Петра и Февронии поздравили семьи-долгожители
Воронежец присвоил себе полмиллиона с топливной карты фирмы, в которой работал
На участке жителя воронежского села нашли грядки с коноплей
Tele2 дополнила бизнес-тарифы инновационными услугами
В Воронеже продлят два маршрута общественного транспорта
Крупным лесным пожаром под Воронежем заинтересовалась прокуратура
В Воронеже поймали саратовского разбойника, грабившего пенсионерок
Авария катеров в Воронеже: одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии
Ребята из Воронежа стали победителями в конкурсе «Я познаю Россию»
В Воронежской области злостного алиментщика отправили в колонию
Воронежцы жалуются, что на дамбе после реконструкции запрещают загорать днем и гулять после 22 часов
Жизнь прожить – не поле перейти
Семьи воронежских энергетиков победили в корпоративном онлайн-конкурсе, в рамках онлайн-проекта «Полезная изоляция»
Прокуратура Воронежской области зарегистрировала больше 4 тысяч нарушений прав многодетнах семей
В Воронеже алабай прокусил ногу женщине, гулявшей с годовалой дочкой
Новую улицу Воронежа назовут в честь авиаконструктора Генриха Новожилова
В Воронеже санитарные врачи объяснили, почему не разрешили открыть бассейны
После аномальной жары на Воронежскую область обрушатся ливни и даже град
В Воронежской области «Хендай» протаранил «Тойоту»: четверо ранены
Воронежский фермер переоценил стоимость закладки яблоневых садов на 5 миллионов и попал под суд
В трех районах Воронежа может измениться вкус и цвет воды из-за ремонта на станции
В Воронеже мужчина лег поспать прямо на разделительной полосе дороги
Авария катеров в Воронеже: владелец одного доверил руль неумехе, водитель другого отказался пройти «пьяный» тест