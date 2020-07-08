Воронежский губернатор пообещал административную поддержку новым инвестпроектам

7 июля губернатор Александр Гусев обсудил с руководителями промышленных предприятий региона работу отрасли в современных условиях. В рамках заседания Экспертного совета по промышленности о своей текущей работе рассказали представители предприятий «Воронежскийзаводполупроводниковых приборов – Сборка», «Воронежстальмост», «Тяжмехпресс», «Воронежсинтезкаучук» и других.

Основной доклад был у руководителя регионального департамента промышленности и транспорта Александра Десятирикова. В нем он перечислил меры поддержки отрасли во время пандемии. Часть из них касается предприятий, работающих в сфере радиоэлектроники. Это различного рода субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, взятым под реализацию проектов, на научно-технические разработки в уже упомянутой сфере, на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям и ряд других.

Также Александр Десятириков заявил, что на промышленных предприятиях области удалось избежать взрывного роста COVID-19 благодаря строгому соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Но коронавирус все еще остается в регионе. Хотя количество новых случаев день ото дня уменьшается, а количество выписавшихся из больниц вот уже несколько недель превышает госпитализированных. В связи с этим губернатор распорядился держать на контроле ситуацию в локальных рабочих коллективах и не допустить очагового распространения инфекции, а также поберечь сотрудников старше 65 лет.

– Для них мы продлили режим самоизоляции до 20 июля, хотя есть механизм привлечения наиболее ценных работников. Но к ним нужно бережно относиться, потому что серьезная опасность протекания заболевания в тяжелой форме актуальна именно для людей старшего поколения, –сказал Александр Гусев.

Также он пообещал новым инвестпроектам, если это потребуется, административную поддержку.

–На начальной стадии всегда много разных согласований, проверок документов, которые необходимо представить. Поэтому если почувствуете где-то сложность – обращайтесь, мы обязательно будем подключаться, –заверил глава региона.