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Накануне праздника, в основе которого лежит история жизни православных святых Петра и Февронии Муромских, которые явили собой идеал супружеского союза, помощники члена Совета Федерации от Воронежской областной Думы посетили с поздравлениями пары, семейный стаж которых исчисляется десятилетиями.

На вопрос о том, как удалось сохранить лад в семье спустя 64 года после свадьбы, Николай Тихонович Горбачевиз села Верхняя Тойда Аннинского района отвечает: нужно любить друг друга, а все остальное приложится. Он рассказывает: жили с будущей супругой на разных концах села, в пяти километрах, а познакомились в клубе. День заключения брака – 25 января 1956 года – помнят так, как будто это было вчера. Раиса Петровна Горбачеваделится воспоминаниями: зашли в сельсовет, подали паспорта, вот и вся церемония. Зато потом сыграли свадьбу широко, весело, все село смотрело – улыбается Николай Тихонович.

«Жизнь прожить – не поле перейти», - уверена Раиса Петровна Горбачева. Немало трудностей пришлось преодолеть в жизни. Вырастили двоих замечательных детей. Со сменой эпохи остались верны крестьянскому труду, организовали фермерское хозяйство. Теперь, достигнув почтенного возраста, Николай Тихонович и Раиса Петровна наслаждаются заботой и вниманием всех поколений своей семьи, а их дело продолжает внук.

Павел Петрович и Вера Георгиевна Китаевы из села Бирюч Таловского района отметили в этом году изумрудную свадьбу – 55-летие совместной жизни. Секретом семейного счастья они считают взаимное уважение. «Надо подчиняться друг другу, уступать друг другу», - говорит Вера Георгиевна. В семье Китаевых двое детей. Дочь Ольга рассказывает: «Отец у нас немногословный, всегда всех выслушает – и вынесет свое окончательное решение. Характер этот сохранился несмотря на возраст. А мама более мягкая, более покладистая».

По словам Ольги, одно из самых ярких воспоминаний детства – семейные поездки: «Родители много работали, всегда были заняты. А когда выдавались редкие летние свободные дни, всей семьей отдыхали на Хопре. Загорали, собирали землянику или смородину, купались в речке».Это было одним из объединяющих начал.

«Построенная на взаимной любви и уважении, ответственности и внимательном отношении, семья всегда была и остается основой общества. В семье формируются характер детей, интересы личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие, уважение к старшим, - отмечаетСергей Лукин, -Для каждого из нас семья – это источник сил, энергии, серьезная поддержка. Поэтому укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребенка, создание условий для улучшения демографической ситуации – предмет особой заботы государства».

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Чествование семей, перешагнувших 50-летний рубеж совместной жизни, прошло Центральном парке Анны. Цветы и поздравления от имени сенатора получили жители райцентра Александр Владимирович и Вера Николаевна Толок, Николай Викторович и Раиса Петровна Перепека, Николай Николаевич и Галина Ивановна Плотниковы, а также Олег Михайлович и Зоя Николаевна Лопатины из села Большие Ясырки Аннинского района.Тожество было организовано с соблюдением социальной дистанции и других мер безопасности, необходимых в сложившейся эпидемиологической ситуации. Однако вынужденная краткость церемонии не уменьшила яркости позитивных эмоций, которые получили супружеские пары. Необходимо отметить, что Аннинский ЗАГС принял активное участие в подготовке праздника.

Семьи Алексея Васильевича и Тамары Ефимовны Пузаковых, Николая Петровича и Валентины Григорьевны Асеевых, Виктора Николаевича и Марины Митрофановны Башариных из Таловского района поздравили на дому.

«В век глобальных перемен незыблемые нравственные ценности – любовь, верность, забота о близких – имеют особое значение, они служат прочным фундаментом стабильности, уверенности в завтрашнем дне.Желаю Вам любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок! Берегите друг друга, цените семейные узы, храните семейный уют и тепло!» - подчеркнул в своем поздравлении Сергей Лукин.

Ольга Вороновская