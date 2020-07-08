Воронежские чиновники отчитались в Думе об исполнении бюджета за 2019 год

В Воронежской городской Думе прошли общественные слушания, на которых обсуждалось исполнение бюджета столицы Черноземья за прошедший год. В 2019-ом доходы городской казны составили 24,18 млрд рублей, а расходы - 25,49 млрд. То есть дефицит превысил 1,3 млрд рублей.

Самая большая статья расходов - на образование - 15,18 млрд рублей. Из них 4,29 млрд пошли на строительство четырех школ, шести детских садов, двух пристроек к школам, а также на приобретение в муниципальную собственность еще четырех дошкольных детских учреждений.

Кроме того, на бюджетные средства было отремонтировано более двадцати девяти километров дорог, приобреталась коммунальная техника.

Были благоустроены многие дворы, внутриквартальные проезды, приведены в порядок городские парки и скверы. Этот пример того, как выполняются социальные обязательства перед населением.

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Отметим, что основные расходы бюджета связаны с четырнадцатью муниципальными программами. Депутаты Воронежской городской Думы положительно оценили параметры исполнения муниципального бюджета за 2019 год и выразили надежду, что бюджет на 2020-ый также будет исполнен в полном объеме.

- В прошлом году, фактически был рекордный объем ввода объектов социального назначения, даже по сравнению с социалистическими временами, – прокомментировал депутат городской Думы Андрей Соболев. - Кроме того долговая нагрузка муниципалитета снизилась с шести до четырех миллиардов рублей, это позволило сэкономить порядка восьмидесяти миллионов рублей на обслуживании долга. Что говорит о высоком уровне бюджетной дисциплины администрации городского округа.