2020-07-04T22:26:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 5 июля 2020: число жертв инфекции достигло 51 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 5 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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К 5 июля в Воронежской области зафиксировали 8 211 зараженных коронавирусом. Почти шесть тысяч уже выздоровели. По последним данным оперштаба, справились с инфекцией 5 944 воронежца. Однако увеличилось и количество жертв Covid-19, накануне власти сообщили о смерти еще четверых. Таким образом в регионе умер 51 человек с подтвержденным коронавирусом.

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Инфографика Яндекс.Коронавирус

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, приблизились к норме. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,84 (норма 0,8). Свободный коечный фонд - 38,3% при норме 50%. Проблем нет только с тестированием на 100 тысяч жителей: 187,9 (норма 90).

Напомним, в области работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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