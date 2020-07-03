Воронежский губернатор вручил жителям области госнаграды

В пятницу, 3 июля, в правительстве области губернатор Александр Гусев вручил жителя региона различные госнаграды. Так, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили завкафедрой Воронежского филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» Борис Преображенский, генеральный директор АО «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности» Валерий Афанасьев и другие.

Благодарностью президента Российской Федерации отметили учителя физкультуры «Краснянской СОШ» Бориса Капанадзе, почетным знаком Воронежской области «За добросовестный труд и профессионализм» - генерального директора «Группы компаний Хамина» Евгения Хамина. Почетным гражданином области стал член Совета Федерации РФ от Воронежской области Сергей Лукин. И это лишь малая часть из награжденных. Например, в регионе сегодня прибавилось заслуженных химиков, работников сельского хозяйства, машиностроителей, работников ракетно-космической промышленности, врачей, строителей, спасателей.

Как отметил Александр Гусев, церемонию приурочили к 15-летию со дня со дня утверждения и внесения в Государственный геральдический регистр РФ флага и герба Воронежской области. С этим событием он и поздравил всех присутствующих, а также подчеркнул, что труд каждого отмечен руководством страны, региона и самое главное – общества.

- Каждый из вас к этой победе шел собственной дорогой. Но я уверен, что у вас была и есть схожая задача: честно трудиться, заботиться о близких, Отечестве, родном крае. Вы показываете пример в развитии сельского хозяйства, промышленности, науки, образования, медицины, в укреплении гражданственности и семейных отношений. В этом вам, конечно, помогают ваши рабочие коллективы, ваши родные. В сегодняшних наградах есть и их доброе участие, - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что все присутствующие приносят региону неоценимую пользу:

- Благодаря таким землякам, как вы, флаг и герб Воронежской области стали символами сильной и благополучной территории, - заявил Александр Гусев.

#РоссияПобеждает