Более 80% жителей Воронежской области одобрили поправки в Конституцию

2 июля Избирательная комиссия Воронежской области обработала 100% бюллетеней участников голосования по поправкам в Конституцию. Итоговый результат таков: в нашем регионе одобряют новую редакцию главного национального документа 80,07%, соответственно 19,18% - против. Испорченных бюллетеней меньше одного процента - 0,75.

При этом явка на голосование превысила самые оптимистичные прогнозы, она составила 72,14%, то есть большинство наших земляков приняли участие в этом историческом решении. Для сравнения явка в целом по стране - около 65%.

Нарушений зафиксировано не было

Самыми активными в Воронежской области оказались жители Петропавловского района - на голосование пришли 97,01%. В Воронеже традиционно наименьшая явка по региону, но даже самый низкий результат, что зафиксирован в Центральном районе, - 48,7% - согласитесь, не так уж и мал.

- Общественной палатой Воронежской области выдано 7898 направлений на избирательные участки, - уточнила член палаты Неля Пономарева. - Все наблюдатели ответственно подошли к поставленной задаче, тщательно следили за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций на каждом участке. Никаких нарушений избирательного права граждан зафиксировано не было.

Больше половины из тех, кто сделал свой выбор, проголосовали заранее с 25 по 30 июня. К такой форме пришлось прибегнуть из-за эпидемиологической обстановки. Важно было избежать большого скопления людей.

Важную роль в этом сыграли участники всероссийского общественного проекта «Волонтеры Конституции»: с 15 июня в муниципальных районах они установили 51 информационную точку, в Воронеже - еще 8 в крупных торговых центрах, на улицах и вокзалах. Все для того, чтобы каждый житель, знал о своих правах.

Помощь волонтеров

- Более 1,5 тысячи человек приняли участие в наших мероприятиях на добровольной основе. Волонтеры раздавали буклеты с информацией о поправках, рассказывали о том, где и как можно сделать свой выбор, - рассказал Антон Красов, руководитель Ресурсного центр поддержки добровольчества в Воронежской области. - Вопросов было очень много. Через наши информационные точки прошло около 300 тысяч человек. Кто-то просто подходил высказать свое мнение: «за» он или «против». Мы в таких случаях рекомендовали выразить позицию на бюллетени.

Детям полюбились наклейки с героями отечественных мультфильмов - кот Матроскин и другие персонажи простыми словами разъясняли суть некоторых изменений. Получить наклейки также можно было на информационных точках.

Учитывая, что люди старше 65 лет должны для своей безопасности соблюдать режим самоизоляции, волонтеры Конституции обзванивали их и рассказывали, как можно проголосовать на дому. Помогали добровольцы и на участках: они измеряли температуру, выдавали участникам маски, перчатки, средства дезинфекции.

Обратите внимание, что параллельно шла акция «Лапы дружбы»: Ресурсный центр поддержки добровольчества собирал корм и медикаменты для животных из приютов. Из-за пандемии ситуация с запасами обострилась. За две недели удалось собрать около 20 килограммов корма, а также медикаменты и необходимые бытовые товары для животных. Все собранное волонтеры передали в ветеринарный центр «Друзья».

«Формирование в обществе ответственного отношения к животным» - один из пунктов в новой редакции Конституции. Это ключевой вызов современности наряду с «воспитанием экологической культуры», «поддержкой добровольческой деятельности» или «системой социальной защиты инвалидов». Сегодня, когда эти и многие другие вопросы стали частью главного государственного документа, мы сделали еще шаг к их решению.

Максим НОВИКОВ