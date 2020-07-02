Алексей Нечаев: «У нас у всех общая ДНК - желание что-то изменить»

1 июля воронежское отделение партии «Новые люди» назвало имена своих кандидатов на осенних выборах: 48 представителей были выдвинуты в городскую Думу, более 80 - в областную по всем избирательным округам.

В тот же день кандидаты встретились с основателем партии, президентом компании Faberlic Алексеем Нечаевым.

- Наша встреча заняла больше двух часов. Несколько месяцев мы работали заочно в режиме онлайн. Знакомились. В нашей партии широкая палитра участников, но все они - социальные лидеры. Это люди, которые уже немало делают для окружающих и своего города. Изберут их или нет, они продолжат работу. Одним из основных наших критериев при подборе кандидатов было наличие социального капитала. При этом они независимы от государственных денег. Это люди, которые сами себя сделали - в спорте, медицине, бизнесе, общественной или какой-либо другой деятельности. У нас у всех общая ДНК - желание что-то изменить, - подчеркнул Алексей Нечаев.

Кто такие «Новые люди»?

Партия «Новые люди» получила право участвовать в региональных избирательных кампаниях в 2020 году. Соответствующее решение принято Минюстом на основании документов о регистрации 53 региональных отделений.

В Воронеже и области, впрочем, как и в других регионах России, достаточно много людей, которые чувствуют себя не представленными сегодня во власти. Задайте сами себе вопрос: «За кого идти голосовать?» И каков ваш ответ?

- Партия «Новые люди» - это новое качество политики. Повестка, которая была в 1990-х годах, во многом связана со страхом полного развала страны. Но уже в начале «нулевых» она потеряла свою актуальность. Сейчас важно не контролировать, крепить и сдерживать людей, а наоборот, дать возможность каждой индивидуальности реализоваться. Если наши жители что-то ищут и созидают, нужно помочь им состояться в выбранной отрасли. Это вызов современности, - уверен Алексей Нечаев. - Нам необходимо обустраивать страну. Возможно, кому-то льстят военные операции в Сирии или инвестирование средств в Венесуэлу, но, быть может, эти же средства было бы важнее направить на развитие ЖКХ Воронежа? Может быть, в дороги? Или в новые парки и леса? Посмотрите, что устраивает строительное лобби, которое сегодня у власти в Воронежской области: идет масштабная застройка в каждом дворе, а городу нужна развитая общественная среда. Давайте займемся здесь и сейчас нашей жизнью.

Партия «Новые люди» получила право участвовать в региональных избирательных кампаниях в 2020 году

Основные принципы

Программа партии «Новые люди» построена просто: каждый раздел описывает то, как дело обстоит сейчас, как должно быть в будущем и что для этого надо сделать. Познакомиться с ней можно на официальном сайте newpeople.pro

Приведем пример. В последние годы доходы сокращались, а обязательные расходы росли как на уровне конкретного человека, семьи, так и в масштабах компаний. Выход? Как считают «Новые люди», достаточно сократить убыточные госпроекты, остановить сверхпотребление элит - и тогда человек и его дело смогут самостоятельно развиваться.

- Есть целый ряд программ поддержки предпринимателей и экономики. Но это второстепенные меры. Многие представители бизнес-среды боятся расти. Они говорят мне: «Придет силовик и заберет бизнес». Необходимы инвестиции в дело, чтобы росла производительность труда, улучшалось качество товаров, а следом увеличивалась бы и прибыль. Но мне отвечают: «Как инвестировать, если все отнимут?» Сейчас основной страх у малых и средних предпринимателей, что их дело не принадлежит им же самим, - делится Алексей Нечаев.

Каждый уже проявил себя

Партия «Новые люди» - молодая. И не только из-за даты основания. Посмотрите на тех, кто будет представлять ее на выборах в Воронеже и области. Это, например, руководитель благотворительной организации «Общие дети» Ксения Пенькова, генеральный директор ГК SKALA Group Вячеслав Анфёров, основатель собственной кофейной сети Павел Бусыгин, предприниматель, телеведущий Сергей Борисов и другие активные люди. Большинству «Новых людей» либо еще нет 30, либо немного больше.

основатель ведущего частного индустриального парка «Перспектива» Андрей ЧекуринФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Уже 15 лет я занимаюсь общественной деятельностью. Видел, как работают молодежные организации при некоторых партиях. Зачастую их задачи ограничиваются двумя вещами: носить флаги и говорить что-то в пользу их фракции. Но сегодня этого недостаточно. «Новые люди» - близкие мне по духу товарищи, мы не первый год знаем друг друга. Каждый из нас уже проявил себя в общественной и коммерческой деятельности. Но объединившись, мы приобретаем новые возможности. Я ассоциирую себя с прогрессивными поколением, которое не ждет, когда ему что-то дадут, а само готово брать на себя ответственность, - отметил основатель ведущего частного индустриального парка «Перспектива» Андрей Чекурин.

Эти новые, молодые кандидаты осознают: депутат должен понимать, что происходит в его избирательном округе. Большинство из них пошли по тем округам, в которых сами же и живут.

На понятном языке

- Пришло время выйти на новый уровень. Я борюсь за права детей с инвалидностью, за доступную среду, за семейные ценности. Мне нужна поддержка таких же активных граждан - единомышленников я нашла как раз в партии «Новые люди», - комментирует Анна Гурская, предприниматель, организатор благотворительных проектов, автор блога «Мама киборга № 1 в РФ».

Анна Гурская, предприниматель, организатор благотворительных проектов, автор блога «Мама киборга № 1 в РФ»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Перед партией стоит задача провести кадровое обновление в руководящих слоях. Только смена лиц и идей поможет реализовать возможность каждому идти во власть и менять ее к лучшему, работая уже не на себя, а на общество.

- Многим непонятны те люди, которые сегодня находятся у власти. Большинство не знает, кто представляет их интересы в городской и областной Думах. Да и молодой электорат, пока не столкнется с теми же проблемами в сфере ЖКХ, абстрагируется от политических вопросов, - считает координатор партийного проекта «Школа новой политики» и волонтерского корпуса Антон Ткачёв. - Но сегодня уже нельзя говорить протокольными выражения по бумаге. Чем понятней и проще мы будем общаться друг с другом, тем лучше результат получим в итоге. Важно понимать, что сегодня социальный капитал, который нарабатывается только во взаимодействии, важнее любого другого.

координатор партийного проекта «Школа новой политики» и волонтерского корпуса Антон ТкачёвФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Кто во главе?

Основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев - российский предприниматель, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic. Родился 30 августа 1966 года в Москве. Выпускник юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Женат. Отец пятерых детей.

Алексей Нечаев также запустил такие проекты, как благотворительный фонд «Капитаны» для поддержки образовательных инициатив и факультет бизнеса «Капитаны» РЭУ имени Г.В. Плеханова. Соучредитель общественной экологической организации ЭКА, высадившей более 10 млн деревьев на местах пожаров и незаконных вырубок.

- В элитах есть такое настроение: «На наш век хватит». Но меня последние 10 лет больше всего беспокоит, что страна так меняется, что нашим детям уже ничего не хватит. Мы «донашиваем» устаревшую советскую инфраструктуру - она морально и физически изношена. У нас кончаются хорошие специалисты: педагоги, медики, военные, честные силовики. Что останется будущим поколениям? - задает риторический вопрос Алексей Нечаев. - Конечно, есть выбор. Целый ряд моих друзей уехали за границу. Меня раньше, до создания партии «Новые люди», раз в месяц традиционно спрашивали: «Не собираетесь ли вы перебраться в другую страну?» Но мы сделали выбор в пользу иного варианта и решили менять Россию, чтобы в ней хотелось развиваться, кем-то становиться. Кажется, что сейчас для молодых людей один социальный лифт - стать блогером. Но этого мало.