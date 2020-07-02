Тарифы ЖКХ в июле вырастут в Воронежской области, несмотря на рекомендации Минстроя

Чаяния воронежцев на «заморозку» коммунальных тарифов не оправдались. Напомним, в связи с эпидемией коронавируса Минстрой рекомендовал поставщикам коммунальных услуг и ресурсоснабжающим организациям не повышать тарифы и таким образом поддержать потребителей. Свое решение коммунальщики объяснили тем, что в этом случае в их отрасли возникнет недофинансирование.

ДОРОЖЕ ВСЕГО, КАК ОБЫЧНО БУДЕТ ОТОПЛЕНИЕ

С 1 июля средняя стоимость киловатта электроэнергии составит 4 рубля 4 копейки. Рост составит 104,9%.

Чуть больше – на 5,27% вырастет отопление. Здесь по области в зависимости от поставщика разброс цен составит от 1162 рубля 37 копеек до 5884 рублей 51 копейки.

Для потребителей «Квадры», чьи дома раньше были на обслуживании «Воронежтеплосети», установили тариф в размере 2409 рубля 78 копеек за гигакалорию (рост составит 106,5%).

Для потребителей «Квадры» от источников ТЭЦ-1 по адресу: ул. Лебедева, 2, ТЭЦ-2 и ПГУ по адресу: проезд Ясный, 1а, а также питающихся от котельных, расположенных по адресам: ул. Пеше-Стрелецкая, 84, ул. Софьи Перовской, 7), - в размере 1890 руб. 77 коп.

Стоимость кубометра холодной воды по области в среднем составит 27 рублей. Это на 4,1% дороже предыдущего «усредненного» тарифа.

Меньше всего - 8 рублей 19 копеек будут платить за воду в Лискинском районе. А больше всего – 79 рублей 10 копеек – жители Верхней Тойды Рамонского района.

«Повезло» и жителям Бутурлиновки: в связи с утверждением программы комплексного развития водоканала тариф здесь составит 36,19 рубля за кубометр.

Для воронежцев стоимость кубометра установили в размере 26 рублей 29 копеек, что на 4,37% дороже, чем год назад.

Канализация в среднем подорожает на 9,05% и теперь будет обходиться жителям региона в 20 рублей за кубометр.

Меньше всех будут платить за водоотведение жители Лискинского района – 2,54 рубля. Больше всего – 82,26 – в Рамонском районе.

- В отношении ООО «РВК-Воронеж» (левый берег) на тариф на водоотведение установлен в размере 25 рублей 04 копеек – с ростом 107,51 %, - рассказали в региональном управлении по регулированию тарифов. – Для правого берега - 18 рублей 98 копеек за кубометр – с ростом 114,89 %.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля в среднем по области будет стоить 525 рублей 98 копеек (рост на 3,15 %). Для воронежцев тариф будет минимальным и составит 503 рубля 81 копейку (рост 106 %).

НЕ ПОДОРОЖАЕТ ПОКА ТОЛЬКО ГАЗ

Прежними пока останутся тарифы на газ. Но – ненадолго.

- Решение об изменении розничных цен на природный газ, реализуемый населению, в 2020 году не принималось в связи с отсутствием решения ФАС России о пересмотре их основной составляющей – оптовой цены на природный газ, - пояснили в тарифном управлении. - В случае принятия соответствующего решения, рост розничных цен, по прогнозу, не превысит 4% для населения.

О повышении стоимости газа потребителей предупредят заранее.

Подробную информацию о тарифах можно найти на официальном сайте департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области http://urt.govvrn.ru/.ru в разделе «Тарифы и нормативы».