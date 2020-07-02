2020-07-02T09:47:20+03:00
Общество

Сбербанк запустил программу летних образовательных Сберкампусов в Воронежской области

Дети на каникулах смогут отдохнуть с пользой, изучая искусственный интеллект, робототехнику и космические технологии
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Сбербанк и Благотворительный фонд банка «Вклад в будущее» запустили в России Сберкампусы,в которых дети смогут с пользой провести время до следующего учебного года. В течение лета школьники могут заниматься рядом с домом на высокотехнологичных площадках в маленьких группах, соответствующих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Интенсивы в Сберкампусах направлены на изучение современных направлений науки и технологий. Сочетание очной образовательной программы в школе или кружке рядом с домом и онлайн-сопровождения на Школьной цифровой платформе помогают равномерно распределить нагрузку.

Возможность участия в проекте уже предоставлена для жителей 45 субъектов России. В Воронеже Сберкампусы будут действовать на базах центра выявления, поддержки и развития способностей «Орион», а также центра инженерных компетенций «Кванториум». В первом случае занятия пройдут 10 по 14 августа, во втором - с 3 по 23 августа.

В области также будет возможность посетить Сберкампус: в августе детей будут обучать в городе Бобров, в образовательном центре «Лидер».

- Мы постоянно получаем обратную связь от детей, которые обучались на нашей платформе, многие пишут мне в мессенджеры напрямую, и все говорят, что они устали от удаленного формата, не хотят летом быть за компьютером, а хотят заниматься в классах на современном оборудовании, - рассказывает вице-президент ПАО Сбербанк Марина Ракова. - Дети получат возможность проходить образовательные треки по естественно-научным направлениям — от работы с большими данными и искусственного интеллекта до робототехники и космических технологий. На занятиях дети будут учиться, используя опережающий контент. Они не будут пересказывать параграфы, а - устроят мозговые штурмы, дебаты, стратегические сессии, презентации и защиты проектов и многое другое.

Сбербанк в короткие сроки адаптировал свои образовательные продукты, в том числе Школьную цифровую платформу. Проект по созданию Сберкампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закрепленной в поручении президента России, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и поддержан главами субъектов нашей страны и Министерством просвещения.

Ожидается, что более 150 тысяч детей за лето поучаствуют в образовательных программах Сбербанка. Они прокачают свои межличностные и профессиональные навыки, отдохнут с пользой и станут участниками всероссийского сообщества резидентов Кампуса молодежных инноваций

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